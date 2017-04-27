Том Круз не боится терактов и продолжает съемки «Миссия невыполнима 6»

Париж, , 11:38 — REGNUM Тома Круза заметили на съемочной площадке «Миссия невыполнима 6» уже через несколько дней после теракта, который произошел в Париже 20 апреля, сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что актер выглядел вполне спокойным и был готов к работе, как и его коллега Генри Кавилл. Между тем сообщается, что съемки фильма продолжились уже через несколько часов после теракта, несмотря на то, что расстояние от съемочной площадки до места теракта составляет всего около полутора километров.

Представитель Paramount Pictures впоследствии заявил, что теракт не коснулся съемочной команды и не повлиял на процесс съемок.

Режиссер Кристофер Маккуорри ранее разместил фотографии со съемок, которые проводились в Большом дворце, находящемся примерно в 4 минутах езды от магазина Marks & Spencer на знаменитых Елисейских полях, где и произошла стрельба.

За полчаса до теракта Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он изображен с усами, данное фото быстро распространилось по Сети.

Напомним, съемки шестой части фильма «Миссия невыполнима» стартовали в Париже в начале апреля 2017 года, Тома Круза заметили на съемках, которые производились на вертолетной площадке министерства экономики и финансов в Берси. В работах в Париже задействованы около 300 французских техников, а затраты на съемки парижских эпизодов составят более $ 26 млн.