Четверг, 27 Апреля 2017 года
13:05:32 МСК

Том Круз не боится терактов и продолжает съемки «Миссия невыполнима 6»

Культура

Теракт в Париже произошел всего в полутора километрах от съемочной площадки

Париж, 27 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  Тома Круза заметили на съемочной площадке «Миссия невыполнима 6» уже через несколько дней после теракта, который произошел в Париже 20 апреля, сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что актер выглядел вполне спокойным и был готов к работе, как и его коллега Генри Кавилл. Между тем сообщается, что съемки фильма продолжились уже через несколько часов после теракта, несмотря на то, что расстояние от съемочной площадки до места теракта составляет всего около полутора километров.

Представитель Paramount Pictures впоследствии заявил, что теракт не коснулся съемочной команды и не повлиял на процесс съемок.

Режиссер Кристофер Маккуорри ранее разместил фотографии со съемок, которые проводились в Большом дворце, находящемся примерно в 4 минутах езды от магазина Marks & Spencer на знаменитых Елисейских полях, где и произошла стрельба.

За полчаса до теракта Генри Кавилл опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он изображен с усами, данное фото быстро распространилось по Сети.

Напомним, съемки шестой части фильма «Миссия невыполнима» стартовали в Париже в начале апреля 2017 года, Тома Круза заметили на съемках, которые производились на вертолетной площадке министерства экономики и финансов в Берси. В работах в Париже задействованы около 300 французских техников, а затраты на съемки парижских эпизодов составят более $ 26 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное