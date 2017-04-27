Вышел первый трейлер мультфильма «Тачки 3»

Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Опубликован трейлер продолжения детского анимационного фильма «Тачки», видео размещено на официальном Youtube-канале Disney Pixar.

В новом мультфильме главному герою — «Молнии» МакКуину придется нелегко, мало того, что его карьера, похоже, подходит к концу, так еще и на горизонте появляется новый конкурент Джексон Шторм.

В трейлере МакКуину пророчат аварию, и он в неё в итоге попадает, после чего он вынужден вновь тренироваться и ему в этом помогает тренер и наставница Крус Рамирес.

Конкурента «Молнии» МакКуина Джексона Шторма озвучивал Арми Хаммер, а его тренера — Кристела Алонсо.

Премьера мультфильма в США запланирована на 16 июня 2017 года.

Тачки — серия мультфильмов, рассказывающая о приключениях гоночного автомобиля NASCAR МакКуина по прозвищу «Молния». Для него гоночная трасса — это все и он пытается делать все возможное для победы. Но он знакомится со своими многочисленными друзьями — тягачом Мэтром, доктором Хадсоном (Hudson Hornet), красивым купе Салли (Porhe 911) и другими персонажами, которые становятся его друзьями и помогают ему увидеть смысл жизни не только в гонках.