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Простые герои Северной и Южной Осетии: художественные итоги

Культура

Группа ZUK CLUB представила итоги первого этапа реализации проекта «Уместные»

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Иллюстрация: ZUK CLUB

Москва, 27 апреля 2017, 17:00 — REGNUM  «Уместные» — это авторский независимый проект творческой группы ZUK CLUB, реализуемый при поддержке объединения «Варочный Цех». Местом реализации были выбраны города Южной и Северной Осетии — Владикавказ, Цхинвал и другие осетинские поселения — территории, еще недавно являвшиеся очагами вооруженных конфликтов. Главная задача проекта, по признанию самих авторов, — попытаться доступными художнику средствами напомнить о том, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается.

Работа над проектом подразумевает четыре экспедиции на Кавказ. Их цель — поиск уникальных героев: ремесленников, художников, писателей, музыкантов — людей с честным отношением к своему делу. Следующим этапом станет нанесение на фасады зданий авторских муралов. В результате будет сделано около 10 масштабных работ общей площадью более 1000 квадратных метров. По итогам проекта будет смонтирован документальный фильм, который станет еще одним творческим экспериментом художников.

С 9 по 16 апреля команда проекта совершила первую экспедицию. Группа художников и съемочная группа посетили Владикавказ — столицу Северной Осетии, где высоко в горах были найдены сюжеты для первых работ. Их действующими лицами стали местный кузнец Бибо и горный аскет Жорик Албаров. С каждым из героев был отснят видеоматериал, который позволит показать их образ жизни, раскрыть характеры. Бибо — кузнец, мастер-оружейник. Его внушительный внешний вид и сильные, уверенные руки знающего свое дело мастера внушают небольшой страх, но стоит с ним разговориться, как его деликатное и тонкое чувство юмора оставляют собеседника безоружным перед его обаянием.

История Жорика, второго героя проекта «Уместные», вообще сначала похожа на выдумку. Еще в 90-е, когда от наркотиков вены на его руках сгорели, врачи сказали, что спасти его невозможно, так как некуда даже колоть лекарства. И Жорику ничего не оставалась, как идти умирать в свой родной аул Галиат, одно из самых высокогорных поселений Северной Осетии. Он не умер, освоился, со временем завел скот, восстановил дом. Последний раз Жорик надевал обувь лет 10 назад, так и ходит везде босиком в любое время года.

Оба героя и истории их жизней станут главными сюжетами муралов, которые художники группы ZUK CKUB создадут во время второй экспедиции, которая планируется на конец мая — начало июня. Так кузнец и пастух останутся в памяти местных жителей, как интересный и достойный пример. Тогда же команда отправится на поиски новых персонажей в Южную Осетию в Цхинвал. Во время двух последующих экспедиций в августе и сентябре группа ZUK CLUB планирует завершить художественную часть проекта и, по возвращении, приступить к разбору отснятого материала и монтажу полнометражного документального фильма. К реализации проекта авторы планируют привлекать художников из дружественных объединений, а также трех победителей специального конкурса «Варочного Цеха»: Макса Хикма, Никиту Ходака и Олесю Лавриенко.

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