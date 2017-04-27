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Мадонна: В основе будущего фильма обо мне лежит лживый сценарий

Культура

Певица уверена, что только она может рассказать свою историю

Певица Мадонна
chrisweger
Певица Мадонна

Лос-Анджелес, США, 27 апреля 2017, 07:43 — REGNUM  Мадонна заявила, что в основе будущего фильма о ней лежит лживый сценарий, сообщает The Hollywood Reporter.

Через несколько часов после того, как была опубликована новость о новом проекте студии Universal, Мадонна опубликовала сообщения на своей странице в Instagram, в которых раскритиковала его.

«Никто не знает, что я знаю и что я видела. Только я могу рассказать свою историю. Любой другой человек, который пытается это сделать — шарлатан и дурак», — сказала певица.

А после того, как в её руках появилась копия сценария, её критика стала еще жестче.

«Почему Universal Studios хочет снимать фильм обо мне на основе сценария, в котором все ложь??? Писательница Элис Холландер должна писать для таблоидов», — заявила Мадонна.

Напоним, 25 апреля 2017 года The Hollywood Reporter опубликовало новость о том, что Universal Pictures планирует снять байопик «Blond Ambition», в основе которого лежит сценарий Элис Холландер, который долгое время оставался невостребованным, но в итоге выиграл в конкурсе «Черный список». Это конкурс, в котором публикуются наиболее понравившиеся сценарии Голливуда, не получившие своей экранизации. Сценарий получил 48 голосов.

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