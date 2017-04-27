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На Урале управление по охране памятников проверит законность сноса храма

Культура

Прокуратура Свердловской области согласовала внеплановую проверку

Церковь Успения, на территории Ново-Тихвинского монастыря, Екатеринбург
Митрохина Марина
Церковь Успения, на территории Ново-Тихвинского монастыря, Екатеринбург

Екатеринбург, 27 апреля 2017, 07:58 — REGNUM  Региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия получило разрешение на проведение внеплановой проверки в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга. Выезд специалистов состоится с 27 по 29 апреля, сообщили в пресс-службе управления корреспонденту ИА REGNUM.

Если в результате проверки будут выявлены нарушения, юридическое лицо может понести административную ответственность, сообщили в региональном управлении государственной охраны изданию Е1.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники сообщили, что построенная в 1782 году Успенская церковь на территории монастыря, являющаяся с 1974 года охраняемым государством объектом культурного наследия, была полностью снесена.

В Екатеринбургской Епархии прокомментировали данные сообщения в СМИ, так и не пояснив, был ли снесён храм или нет. «Состояние храма постоянно ухудшалось и в результате стало аварийным. Вот в те годы действительно можно было сказать, что город его теряет. А сейчас наоборот — храм возвращается к жизни», — заявил тогда викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (Алексей Кульберг).

Однако впоследствии градозащитница Марина Сахарова опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографии развернувшегося строительства на месте снесённого храма. На изображениях видно пустую площадку вместо церкви, строительные материалы и технику.

После того как средства массовой информации обнародовали скандальную информацию управление государственной охраны объектов культурного наследия в Свердловской области направило обращение в прокуратуру для получения разрешения на проведение внеплановой проверки. В итоге прокуратура удовлетворила обращение.

Напомним, что плановая проверка должна была состояться осенью 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбургской епархии объяснили пропажу церкви XVIII века

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