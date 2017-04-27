Фестиваль уличного кино как инструмент народной дипломатии

Москва, , 23:47 — REGNUM

26 апреля 2017 г. в Общественной палате РФ состоялись предстартовые мероприятия четвертого Всемирного фестиваля уличного кино. Вначале на первом этаже здания Общественной палаты на Миусской площади открылась фотовыставка «Фестиваль уличного кино», на которой были представлены фотографии мероприятий прошлогоднего кинофестиваля.

Выставку открывали председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержки соотечественников за рубежом, первый вице-президент Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Сутормина Елена Васильевна и председатель Московской городской организации Союза кинематографистов и председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Владимирович Герасимов. Затем состоялся круглый стол «Новые форматы работы с молодежью на примере «Всемирного фестиваля уличного кино».

«Этот проект существует уже три года. Когда к нам в Общественную палату обратились с предложением провести выставку и круглый стол, мы его активно поддержали, потому что это и активное вовлечение молодежи, подростков, это приобщение к культурным ценностям, это творчество. Когда молодые люди раскрывают свои творческие способности, они уже не станут совершать плохие поступки. Это повышает уровень образования и культуры, что очень важно», — сказала Елена Сутормина, открывая выставку.

Евгений Герасимов поблагодарил Общественную палату за желание помочь этому фестивалю, ведь это событие международного уровня. «Это уникально придуманный «фонариковый» фестиваль. Настолько ярко это происходит на открытых площадках, что когда я сам первый раз увидел это в Москве, то захотелось поддержать этот фестиваль, тем более что он созвучен с молодежным кинофестивалем «Будем жить!», который и я организовывал в том числе, — заметил Герасимов. — Владивосток и Португалия! Это ж такая сказка! Такая открытость! Такая возможность во всем мире увидеть нас, нашу молодежь».

Команда Фестиваля уличного кино за три года проехала свыше 20 000 км. Были устроены уличные показы российских короткометражных фильмов для более чем 1 млн зрителей по всему миру. В 2017 году организаторами проводится фестивальный тур Владивосток — Лиссабон. Кинопоказы состоятся в 50 городах Европы и Азии.

Фестиваль уличного кино — это некоммерческий проект, родившийся во Владивостоке. К настоящему моменту в нем приняли участие более 200 городов, 712 режиссеров, сотни общественных организаций по все России. По словам организаторов конкурса, министерство культуры РФ позиционировало фестиваль как «один из самых успешных некоммерческих проектов страны последних лет, нашедшим более миллиона зрителей в 67 странах мира». В разное время в поддержку проекта высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер и другие общественные и творческие деятели.

Старт очередного фестивального тура состоится 2 июня. Зрители 50 городов увидят короткометражные ленты молодых кинематографистов на площадях, набережных, на крышах домов прямо под открытым небом. Организаторы конкурса уже получили заявки от 800 режиссеров.

На круглом столе основатель и руководитель теперь уже Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков рассказал о том, как все начиналось, о развитии проекта и об ожиданиях.

«Наша команда уже 11 лет занимается разными культурными и образовательными проектами по всей России. Конкретно этот проект возник в 2014 году. Нам нужен был кинофестиваль, который бы отличался от других. Все кинофестивали очень похожи. Нужно куда-то лететь, платить бешеные деньги за перелет. Нам, дальневосточникам, хуже всего приходилось, потому что Москва от нас очень далеко. Нужно платить за участие в нем, за аккредитацию. И лучшие фильмы определяются уважаемым жюри, но не публикой», — рассказал А. Щеряков. По его мнению, публика тоже имеет право голосовать, она тоже должна иметь возможность высказаться. «Мы решили сделать самый народный, самый демократичный, самый прозрачный кинофестиваль на планете, — заявил Александр Щеряков. — Это фестиваль-путешествие. Фестиваль, который сам приезжает к публике вместо того, чтобы заставлять ее куда-то ехать. Фестиваль под открытым небом, на открытой площадке, и это тоже символ прозрачности. Принципиально нет статусного жюри. Это другой формат.

Мы начали с того, что проехали на нескольких машинах от Владивостока до Москвы, устраивая массовые кинопоказы самых лучших российских короткометражных фильмов в 15 крупных городах России. Мы выехали в июле 2014 года. Мы все делали за собственные деньги. Удивительно, что нам вообще это удалось. Уже тогда фестиваль превратился в большой путешествующий культурный марафон». На площадки фестиваля стала приходить молодежь и показывать свои таланты, которые не касались кино. Это могли быть танцы, различные шоу, музыкальные и спортивные номера. В каждом городе улицы буквально оживали, и люди с удовольствием стекались на показы.

Александр рассказал о том, что в каждом городе существуют разные сообщества, гражданские активисты, которые подходили к организаторам, с удовольствием общались с ними, рассказывали о себе, о своих родственниках, друзьях и соседях. Отсюда родилась идея записывать уникальные истории конкретных людей, писать сценарии и снимать новые фильмы, а потом показывать их зрителям. После того, как у инициаторов этого необычного марафона закончились деньги, все могло бы завершиться. Но вышло все иначе. На организаторов стали выходить общественные деятели, администрации разных городов, в том числе европейских. Так фестиваль стал международным.

В 2016 году фестиваль прошел уже в 300 городах мира. Во Владивостоке на площади собрались 25 тыс. зрителей. В планах фестиваля собирать столько же народу во всех городах мира, тем более, что потенциал есть. Люди с удовольствием приходят на российский фестиваль, рушатся стереотипы, европейцы узнают русских поближе и понимают, что европейские СМИ создают неправильный образ русского человека.

Фестиваль — своеобразный прорыв информационной блокады, народная дипломатия, которая в настоящее время имеет очень большое значение. Это особенно сильно проявилось после присоединения Крыма к России. Организаторы фестиваля ожидали какого-то недопонимания, отчуждения, подозрительности от жителей Европы. Но ничего этого не было. Везде их принимали очень тепло, на площадях собиралось много народу, европейские зрители проявили к такому формату интерес не меньший, чем россияне.

Эстафету круглого стола подхватил Дмитрий Якунин — руководитель Молодежного центра Союза кинематографистов РФ, который предложил вывести на экран записанное 25 апреля приветствие в адрес фестиваля режиссера Н. С. Михалкова, который отметил заслуженный успех такого формата, но предостерег руководство кинофестиваля от эйфории и предложил критично относиться в будущем к своей работе. «Это правильная идея, но нужен очень честный и мощный отбор. Вы не должны гнаться за количеством. Сегодня 5 тысяч, завтра 15. Не потеряйте качества», — посоветовал Михалков. «С Александром Щеряковым мы дружим давно, еще с первого его фестиваля, — рассказал Д. Якунин. — Сейчас все стало больше и лучше. Я уверен, что через пару лет мы будем проводить этот фестиваль еще на более крупных и серьезных площадках. Когда фильм смотрят одновременно 25 тыс. человек, это дает молодым кинематографистам понимание их ответственности за каждый кадр, каждое слово, которое звучит пусть даже в студенческом короткометражном фильме.

Еще важный аспект: такие фестивали развивают российскую киноиндустрию. Люди мало ходят в кинотеатры, не смотрят кино, разочарованы подчас нашим отечественным кинематографом. Цифры об этом говорят. 18,5% людей только выбирают наше кино. А тут молодое, свежее, хорошее зрительское кино. Сейчас хорошо развивается региональное кино. И у меня такое предложение к Александру. Когда кино показываете в каком-то регионе, обязательно включайте в программу фильмы именно из этого региона и отмечайте их особо. Во-вторых, важно, чтобы были образовательные программы. Мы готовы предложить образовательный проект».

Елена Сутормина заметила, что молодежи в кинематографической области очень трудно бывает пробиваться, а фестиваль предоставляет молодым людям возможность быть замеченными, проявить себя. Фестиваль открыл и еще откроет много новых интересных имен, которыми будет гордиться наша страна. Затем она, как модератор мероприятия, предоставила слово исполнительному директору Международной молодежной общественной организации «Содружество» Фонда содействия развитию культурного многообразия народов Алиеву Магомеду Хасановичу. «Мы ведем переговоры с 67 странами, — сказал он. — Многие страны очень быстро дали положительный ответ. Мы очень благодарны нашим братьям из Белоруссии, которые первыми откликнулись. Договариваемся с Бишкеком, Ташкентом. Казахстан подключаем. Если брать кавказский регион, то у нас ведутся переговоры с Азербайджаном, Грузией. Здесь присутствуют представители посольства Армении. Предварительно договорились провести показы в Ереване и Гюмри. Так что фестиваль расширяется».

Вице-президент Академии российского телевидения, продюсер кино и телевидения Мишин Игорь Николаевич рассказал присутствующим на круглом столе, что для него фестиваль уличного кино — это общественная работа. За время существования этот проект претерпел принципиальные изменения. Сначала это был проект молодых и дерзких инициаторов. Теперь проект стал большим и сложным, поэтому организаторам надо обязательно помочь, чтобы благое дело не пропало. «Мне Саша напомнил меня самого. Когда мне было 27 лет, я придумал делать негосударственное телевидение, и тоже обивал пороги, ходил по всяким большим людям и уговаривал всех помогать и участвовать», — сказал Мишин. — Пару человек тогда откликнулись. Меня поддержали. Приходит время долги возвращать».

На круглом столе выступил руководитель Фонда поддержки и развития кинематографии Северного Кавказа Терекбаев Беслан Умарович, который отметил что для Чечни очень важна возможность коммуникации как с европейскими народами, так и с народами России. И эту возможность уличный кинофестиваль предоставляет. Молодые чеченские кинематографисты получают шанс прямого диалога со зрителями, могут прорвать информационную блокаду, рассказать людям о проблемах и чаяниях чеченского народа, преодолеть негативное восприятия чеченцев, особенно свойственное народам Европы.

Когда профессиональные политики и дипломаты заходят в тупик, мир может спасти только народная дипломатия. И фестиваль уличного кино — очень хороший инструмент для понимания друг друга.