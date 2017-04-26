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В Пскове провели «Мировидение» в поддержку Юлии Самойловой

Культура

Песенный конкурс в Псковском госуниверситете состоялся в рамках форума иностранных студентов

На Форуме иностранных студентов
Иллюстрация: Pskov.ru
На Форуме иностранных студентов

Псков, 26 апреля 2017, 21:16 — REGNUM  В Псковской государственном университете в рамках форума иностранных студентов провели песенный конкурс «Мировидение» — в поддержку российской певицы Юлии Самойловой, которая не сможет принять участие в «Евровидении-2017"из-за запрета на въезд в Украину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в псковском конкурсе приняли участие 19 студентов из Экваториальной Гвинеи, Турции, Великобритании, Германии, Китая, Украины, Сербии, Туркмении, Франции, Афганистана, Ирана, Коста-Рики, Сирии, Испании, США, Македонии, Узбекистана, Норвегии и России.

Многие ребята исполняли песни на родных языках.

Всего пятый форум иностранных студентов, который открылся в Псковском государственном университете 26 апреля, собрал около 1,5 тыс. студентов из 37 стран.

Напомним, полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Россия на конкурсе представлена не будет, так как власти Украины запретили въезд для участия в конкурсе российской певице Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало выступление певицы в Крыму в 2015 году. Организаторам конкурса, Европейскому вещательному союзу, не удалось повлиять на решение украинских властей.

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