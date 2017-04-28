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Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает

Культура

Мог ли Вильям Шекспир состояться в другую эпоху?

Быть или не быть?!
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Быть или не быть?!

Лондон, 28 апреля 2017, 05:05 — REGNUM  Отлучение королевы Елизаветы от церкви, многочисленные исследования, борьба с Испанией, изменения во внутренней жизни Британии и сдвиги в международной политике, — сложная, критическая и интересная эпоха стала тем временем, когда появился и оформился как драматург великий Уильям Шекспир. Случайно ли совпадение двух факторов, выдающегося таланта и выдающейся эпохи, и отделим ли гений от своего времени, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Принято считать, что талант — это врожденное свойство, которое развивается (или не развивается) с течением времени при благоприятных (или неблагоприятных) обстоятельствах. Но это — про «средний» талант, свойственный в той или иной степени многим людям. А если речь идет о гениальности? Достаточно ли было появившемуся на свет Шекспиру развивать словарный запас и фантазию, творческое видение и самодисциплину?

Возможно, живи он в менее бурную эпоху, всё это стало бы так называемыми «слагаемыми успеха» и создало бы очень неплохого драматурга. Но великая эпоха затрагивает не только избранных властителей и отдельных представителей правящей элиты, — она формирует пространство, которое касается каждого. Великая эпоха создала великого человека, дав пищу для его творчества не из былых преданий и историй античности, а из живой и пульсирующей современности.

О судьбе великого драматурга читайте в статье: Великий драматург при великой королеве в великое время

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