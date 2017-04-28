Безымянная высота в московском метро? Восстановить имена героев

Москва, , 03:03 — REGNUM Станция московского метро «Октябрьская Кольцевая» открытая 1 января 1950 года. Рассказу об этой станции посвящена виртуальная экскурсия постоянного автора ИА REGNUM Николая Иванова в рамках фотопроекта «Подземный дворец коммунизма».

Внутреннее убранство «Октябрьской кольцевой» представлено декоративными элементами, посвящёнными славе Советской армии. Ранее, до 1961 года, станция называлась «Калужская» по расположенной неподалеку Калужской площади. Какое событие связано с этим названием?

В битве за Москву в 1941 защита Калужской области сыграла особую роль. Здесь происходили тяжелейшие бои, героическое сопротивление советских воинов не позволило охватить столицу с южного направления. После разгрома немецко-фашистских войск под Курском и Орлом в сентябре 1943 года Калужская область окончательно была освобождена от захватчиков. Знаменитая «Безымянная высота», прославленная в песне, также находится в Калужской области.

Об этом и напоминает декор станции «Октябрьская». Украшающие станцию портреты-барельефы в окружении лавровых венков представляют собой конкретных солдат, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной. Но их имен мы не видим, таблички под портретами скрыты слоем краски. Восстановить имена героев было бы достойной задачей для московских краеведов. Замечательно также решение купола станции, на котором мы видим девушек в красноармейской форме, держащих в руках горны и лавровые венки Победы, подобно античной богине Нике. Их изображения несут в себе торжество Победы и память павших, поднятые венки дополняют классическим светлым образом не напрасности их жертв.

Подробности и фотогалерею смотрите в статье Подземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»

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