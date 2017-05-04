Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
Мансарда «Четверть часа о высоком» — Авторское радио Дмитрия Тёткина утром четверга
Дмитрий Тёткин, 4 мая 2017, 08:31 — REGNUM
Выпуск XXVIII, гостья Мария Таранова. Арфистка и натурщица в самой академичной Петербургской академии художеств. Мечтает о музыке. Кроме того, моя хорошая приятельница. Может быть, поэтому выпуск получился несколько ветреный и легкомысленный, но не лишённый обаяния разговора о музыке и музах… В центре внимания импровизация.
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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