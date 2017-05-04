Дмитрий Тёткин, , 08:31 — REGNUM

Выпуск XXVIII, гостья Мария Таранова. Арфистка и натурщица в самой академичной Петербургской академии художеств. Мечтает о музыке. Кроме того, моя хорошая приятельница. Может быть, поэтому выпуск получился несколько ветреный и легкомысленный, но не лишённый обаяния разговора о музыке и музах… В центре внимания импровизация.