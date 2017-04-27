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Голливудский шедевр о человеке

Культура

Первый век Голливуда: 1948 пятая часть

Лос-Анджелес, США, 27 апреля 2017, 03:30 — REGNUM  Во время, когда голливудские режиссеры соревновались между собой в жанре нуар, зачастую снимая темную сторону ради темной стороны, эстетику мрака ради эстетики мрака, Орсон Уэллс снял совершенно другую картину. Внешне используя популярный жанр нуара, он сделал по сути антинуар. О фильме «Леди из Шанхая» рассказывает историк кино Валерий Рокотов.

«Леди из Шанхая» противоречит главным постулатам темного кино — отказе от борьбы, победе зла, индивидуализму и идеализму. Уэллс показал человека, который отказывается идти на договор со всей мерзостью, наполняющей мир, и даже если ее нельзя победить, он не согласен отступать. В одной из сцен фильма герой сравнивает общество, в которое он попал, со стаей акул, пожирающих друг друга, ‑ и сам он ищет опору в своем идеализме, чтобы не сдать ни одной из таких акул, ни наоборот, планктоном, безропотным и бессловесным.

Этот фильм не должен был провалиться в прокате: в нем было буквально все, что рождает и подогревает зрительский интерес. И захватывающий сюжет, и разводящаяся звездная пара в главных ролях, и блондинка в купальнике, и, в конце концов, острая тематика. Провалиться он действительно не могу, поэтому его провалили, предварительно изрезав и искромсав (что не помешало ему остаться шедевром).

Уже к тому времени Орсон Уэллс был включен в список врагов Америки (он был известен свой независимостью и презрением к элитарности, к тому же, был яростным антинацистом и выступал на митингах за открытие Второго фронта). После провала «Леди из Шанхая» Уэллс уже не мог работать с крупными киностудиями, а когда в 1950 году список врагов государства был опубликован, вынужден был уехать из страны.

Подробнее о судьбе фильма и его создателя читайте в статье: Ночь как убийца

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