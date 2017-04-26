Дмитрий Медведев призвал брать пример с Тамбовской области в сфере культуры

Тамбов, , 17:23 — REGNUM В Омске на форуме партии «Единой России» «Культура — национальный приоритет» председатель правительства Дмитрий Медведев высоко оценил работу, которую проводят власти Тамбовской области в сфере культуры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

После выступления на пленарном заседании начальника областного управление культуры и архивного дела Юрия Голубева премьер-министр отметил уникальность одного из проектов, который реализуется на тамбовщине. Речь шла о работе автопоезда «Культура для всех» — современного, мобильного, информационного комплекса, который курсирует по отдаленным населенным пунктам. Тамбовская область — единственный регион, где есть такое начинание, имеющее очень большое значение для сельских жителей.

В своем выступлении Юрий Голубев привел пример, как после одного из таких выступлений к артистам подошла пожилая женщина: «Я уж было помирать собралась, а тут такие артисты… Поживу еще!» — призналась она и сказала, что в последний раз такой концерт видела в далеком 1945-м…

Дмитрий Медведев отметил эмоциональное выступление Юрия Голубева: «Хорошо, что такие концерты проводятся. Другим регионам надо брать с Тамбовской области пример».

«Автопоезд Культура» — это современный мобильный комплекс, оснащенный по последнему слову техники и способный развернуть свою работу в самых отдаленных уголках Тамбовской области, не имеющих на сегодняшний день стационарных учреждений культуры. Его миссия — познакомить жителей с творчеством профессиональных коллективов, театральными постановками, инновациями клубной работы, музейно-выставочными проектами, информационно-библиотечными технологиями.

В состав автопоезда входят шоу-мобиль, библиобус, передвижные выставочный и зрительный залы. Выезды сопровождаются информационно-просветительскими и образовательными мероприятиями. Ежегодно автопоезд осуществляет 50 выездов в разные населенные пункты региона.