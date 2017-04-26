Опубликован трейлер телеримейка «Грязных танцев»

Вашингтон, , 15:58 — REGNUM В сеть выложили трейлер ремейка фильма «Грязные танцы», ролик опубликован на Youtube-канале Trailers Promos Teasers.

Главные роли в телеремейке канала ABC сыграли Эбигейл Бреслин («Королевы крика») и Кольт Праттс. Последнего можно скорее назвать именно танцором, а не актером, впрочем, зрители получат возможность оценить и его актерский талант.

Исполнительным продюсером фильма стала Эллисон Шермур, режиссером — Уэйн Блэр.

Танцевальными номерами в фильме занимался Энди Бланкенбюлер, обладатель американской премии «Тони». В производстве телепроекта поучаствовала и автор сценария оригинального фильма Элинор Бергстин, ей на сегодняшний момент исполнилось 80 лет.

Премьера телефильма запланирована на 24 мая 2017 года.

Ране сообщалось, что актриса Дженнифер Грей отказалась сниматься в телеремейке, однако, сказала, что хотела бы увидеть, каким он будет и посоветовала авторам «снимать своё кино». Затем, в какой-то момент о готовности сняться в сериале заявила вокалистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Оригинальный фильм Грязные танцы был снят в 1987 году. Картина, которая была весьма малобюджетной, собрала за первый год показа более $170 млн. Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а песня «The Time of My Life» получила «Оскар» и «Золотой глобус».