Когда театр не «для души», а о душе

Москва, , 01:21 — REGNUM Есть спектакли, которые даже у разочаровавшегося в современном представлении об искусстве скептика вызывают благодарный порыв души. Об одном из таких спектаклей рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Людмила Лис.

«Ростовское действо» — комедия XVII века о Рождестве Христовом, написанная митрополитом Дмитрием Ростовским, канонизированном Православной церковью в чине святителя. Одно это привлекает к пьесе внимание — ведь известно спорное отношение Церкви к театру. С давних времен ее лучшие представители много говорили о том, что от театра нет человеку никакой пользы, а вот вреда может быть много.

Но, видимо, весь вопрос в том, как подходить к театру: если использовать сцену для веселящих «развратных представлений» (по выражению Иоанна Златоуста) — тогда, конечно, говорить о христианском (или хотя бы допустимом для христианина) содержании нельзя.

Но если поставить вопрос о том, что волнует каждого верующего человека в первую очередь — достойна ли человеческая душа спасения? По сути, это вопрос может быть переформулирован, уведен из религиозной плоскости: достойно ли вообще человечество спасения? И если анализировать эту тему не методами невежественного примитивизма, но с родственным вниманием к человеческой душе, с пониманием ее отношению к Богу, включая все благодарности и все претензии, — тогда на сцене рождается не вульгарное развлечение, а мистериальное действо. И присмотреться к тому, как все свойственные людям пороки обступают одного человека, выходящего из этой схватки победителем, было бы невредно.

Подробнее о спектакле читайте в статье: В Москве на Пасху было Рождество

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