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Смольный предложил новые механизмы сохранения объектов культурного наследия

Культура

Усадьба Игеля, дом Брюллова и два корпуса Апраксина двора – первые в очереди

Санкт-Петербург, 26 апреля 2017, 13:40 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания 26 апреля рассказал о новых механизмах привлечения инвесторов к сохранению объектов культурного наследия и первых «кандидатах» для реставрации в рамках концессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава города напомнил парламентариям, что уже подписан закон о налоговых льготах на имущество за крупные инвестиции в объекты культурного наследия. Еще два алгоритма привлечения частного капитала были разработаны в рамках городской Программы поддержки креативных индустрий.

По его словам, неплохо сохранившиеся здания будут использовать малые и средние компании в рамках законопроекта «О фонде креативных пространств», а большие объекты, требующие основательных капиталовложений, планируется отдавать в концессии крупным инвесторам.

«От них потребуется приведение здания в порядок и не менее 70% площадей зарезервировать под культуру, творческую и образовательную функцию. Среди первых кандидатов — бывшая усадьба Игеля на Каменноостровском проспекте, дом архитектора Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова, 54−55-й корпуса Апраксина двора и другие объекты», — сказал Георгий Полтавченко.

«Креативные индустрии — наш верный союзник в защите памятников промышленной архитектуры. Для них внутреннее пространство бывших заводов и фабрик — важнейший нематериальный актив, стимулирующий творческую деятельность», — добавил Георгий Полтавченко.

Также он подтвердил, что будет принят городской законопроект о льготной аренде «за 1 рубль за 1 квадратный метр» в обмен на инвестиции в реставрацию. «Рассчитываем на его принятие до конца текущего года», — сказал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Здания-памятники в Петербурге сдадут инвесторам в аренду «за рубль»

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Судьба архитектурного наследия
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