В Японии продадут золотой шлем Дарта Вейдера стоимостью в $1,4 млн

Токио, , 12:03 — REGNUM В Японии собираются выставить на продажу золотой шлем Дарта Вейдера стоимостью 1,4 млн долларов, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Уникальное ювелирное изделие продемонстрировала 25 апреля 2017 года японский ювелир Гинза Танака. Масса шлема составляет 15 килограммов.

Золотой шлем Дарта Вейдера был изготовлен к 40-летней годовщине «Звездных войн», он будет выставлен на продажу 4 мая 2017 года.

День 4 мая был выбран фанатами в качестве неофициального праздника потому, что английское звучание даты схоже с цитатой из фильма «Да прибудет с тобой сила».

Кроме этого шлема Гинза Танака планирует выпустить золотые монеты, их стоимость составит от $1,2 тыс. до $11 тыс.

Напомним, 26 апреля стало известна дата выхода заключительного эпизода третьей трилогии «Звездных войн». Премьеру назначили на 24 мая 2019 года. Колин Треворроу станет режиссером картины.