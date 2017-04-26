Уилл Смитт стал членом жюри Каннского Кинофестиваля

Канны, Франция, , 10:39 — REGNUM Уилл Смит вошел в состав жюри Каннского Кинофестиваля, сообщает BBC.

Вместе с актером в состав жюри также вошли актриса из США Джессика Чейн, южнокорейский режиссер Фань Бинбин, режиссер из Германии Марен Ае, представительница Китая Фань Бинбин. Францию в жюри представляют актриса Аньес Жауи и композитор Габриэль Яред.

В этот раз председателем жюри фестиваля станет испанский режиссер Педро Альмодовар.

Всего в официальной программе фестиваля значатся 49 фильмов, в основной программе их 18. Россию представит фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

В основной программе также фильмы от Франсуа Озона, Мишеля Хазанавичуса, Жака Дуайона, Сергея Лозницы, Михаэля Ханеке, Софии Копполы и Киеси Куросавы.

Интересным является тот момент, что Уилл Смит никогда не снимался в фильмах, которые были представлены на фестивале в Каннах.

Напомним, в 2017 году Каннский Кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Это будет юбилейный фестиваль, 70-й по счету. На официальной афише мероприятия изображена известная итальянская актриса Клаудиа Кардинале. Ранее СМИ сообщали, что Ведущей церемоний открытия и закрытия станет Моника Белуччи.