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Уилл Смит ведет переговоры по участию в фильме «Близнецы»

Культура

Сценарий к фильму был написан в 1997 году, но до недавнего времени считалось, что такой фильм невозможно снять

Лос-Анджелес, США, 26 апреля 2017, 10:10 — REGNUM  Уиллу Смиту предложили сняться в фильме «Близнецы», в котором он вынужден будет сражаться с самим собой, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий фильма рассказывает о стареющем наемном убийце, которому придется столкнуться с своим последним противником — клоном самого себя, который моложе на 25 лет и находится на пике своих способностей.

Впервые о проекте заговорили еще в 1997 году, сценарий написал Даррен Лемк, продюсером должен был стать Дон Мерфи, а режиссером — Тони Скотт.

Однако, на протяжении многих лет считалось, что фильм невозможно снять, так как уровень технологий спецэффектов не соответствовал концепции.

Изначально задумывалось, что главные роли должны были исполнить Харрисон Форд и Крис О'доннелл. Форд должен был сыграть самого наемника, а О'доннелл — его клона.

Впоследствии, сценарий переделывался много раз, проводились различные пробы в студии, на главную роль претендовали также Мел Гибсон и Клинт Иствуд. Студия Skydance Productions взялась за проект в октябре 2016 года в надежде на то, что сегодня уже существуют технологий, которые позволят Уиллу Смиту сыграть два возраста и сражаться с самим собой.

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