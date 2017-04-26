Спектакль о терроре получил приз молодых критиков в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 09:36 — REGNUM В Великом Новгороде 25 апреля завершился XIV Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка"/Kingfestival. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре фестиваля, на церемонии закрытия, которая состоялась в Новгородском театре «Малый», было объявлено о присуждении приза «Другой взгляд» от международной театральной лаборатории «Молодая критика — театральное будущее», которая в этом году объединила 16 юных театральных критиков из разных регионов России, Эстонии и Латвии.

Этот приз получил Городской театр Билефельда (Германия) за спектакль «Я позову моих братьев» режиссёра Дирка Ширдевана. В основе постановки — актуальная тема террора и его зарождения. «Герой Амор был в клубе, когда в городе произошел теракт. Теперь он — один из подозреваемых и ему как добросовестному гражданину это не дает покоя. Психика молодого человека не выдерживает, впадая то панику, то паранойю. Единственное, что может спасти Амора — близкие люди, но с ними ещё нужно связаться, а это трудно сделать в силу многих причин. Паника, беспомощность, непонимание, потерянность, паранойя — все это вместе с Амором испытывает зритель», — сообщили в пресс-центре фестиваля о спектакле-победителе.

Кроме того, специальный, «Красный приз» фестиваля от Центра развития туризма «Красная изба» присуждён Орловскому театру для детей и молодежи «Свободное пространство» за спектакль «Были слёзы больше глаз» — моноспектакль актрисы Валерии Жилиной в постановке Александра Михайлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIV Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка» в Великом Новгороде представил спектакли 15 театров из 11 стран мира — России, Португалии, Германии, Франции, Латвии, Италии, Китая, Кореи, Бельгии, Лихтенштейна.

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