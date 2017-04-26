Среда, 26 Апреля 2017 года
09:49:50 МСК

Спектакль о терроре получил приз молодых критиков в Великом Новгороде

Культура

Завершился XIV Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка»

Великий Новгород, 26 апреля 2017, 09:36 — REGNUM  В Великом Новгороде 25 апреля завершился XIV Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка"/Kingfestival. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре фестиваля, на церемонии закрытия, которая состоялась в Новгородском театре «Малый», было объявлено о присуждении приза «Другой взгляд» от международной театральной лаборатории «Молодая критика — театральное будущее», которая в этом году объединила 16 юных театральных критиков из разных регионов России, Эстонии и Латвии.

Этот приз получил Городской театр Билефельда (Германия) за спектакль «Я позову моих братьев» режиссёра Дирка Ширдевана. В основе постановки — актуальная тема террора и его зарождения. «Герой Амор был в клубе, когда в городе произошел теракт. Теперь он — один из подозреваемых и ему как добросовестному гражданину это не дает покоя. Психика молодого человека не выдерживает, впадая то панику, то паранойю. Единственное, что может спасти Амора — близкие люди, но с ними ещё нужно связаться, а это трудно сделать в силу многих причин. Паника, беспомощность, непонимание, потерянность, паранойя — все это вместе с Амором испытывает зритель», — сообщили в пресс-центре фестиваля о спектакле-победителе.

Кроме того, специальный, «Красный приз» фестиваля от Центра развития туризма «Красная изба» присуждён Орловскому театру для детей и молодежи «Свободное пространство» за спектакль «Были слёзы больше глаз» — моноспектакль актрисы Валерии Жилиной в постановке Александра Михайлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIV Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка» в Великом Новгороде представил спектакли 15 театров из 11 стран мира — России, Португалии, Германии, Франции, Латвии, Италии, Китая, Кореи, Бельгии, Лихтенштейна.

Читайте ранее в этом сюжете: Фестиваль «Царь-сказка» в 14-й раз открылся в Великом Новгороде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
Главное сегодня
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
Максим ИсаевГраждане США не готовы к войне с Россией из-за Украины – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
Китай спустил на воду свой второй авианосец
ДаляньКитай Военно-морской флот Техника
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
«Горький хлеб благодеяний»: малоимущих Сахалина будут кормить бесплатно
Южно-СахалинскРоссия Бедность Экономика
NB!
26.04.17
Глава Приморья Миклушевский замкнул рейтинг губернаторов: хуже некуда
ВладивостокРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное