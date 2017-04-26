Севастополь: «Херсонес Таврический» подвели подрядчики

Севастополь, , 09:16 — REGNUM Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» не смог провести к туристическому сезону ряд восстановительных работ из-за бегства подрядчиков. Об этом на круглом столе 25 апреля сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, музеем были проведены конкурсные торги на строительство навеса над монетным двором, на строительство пифосария (строения, где хранятся пифосы — древнегреческие глиняные сосуды для вина) и на реконструкцию зданий у входа на территорию «Херсонеса».

"Две организации, которые должны были проводить работы, не вышли на работы. Мы их искали, я с коллегами летала в Москву по юридическим адресам, разыскивала, не находила. Самое главное, что упущена уникальная возможность реконструкции зданий», — сказала Мельникова.

По словам директора, на реконструкцию зданий музею-заповеднику было выделено почти 75 млн рублей в рамках федеральной целевой программы.

«Из-за того, что подрядчики к работам не приступили, средства были возвращены в министерство культуры», — подытожила директор музея-заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры РФ утвердило концепцию развития Государственного музея — заповедника «Херсонес Таврический». Концепцией запланирована реставрация и музеефикация памятников хоры и крепостей «Чембало» и «Каламита» и создание музейного комплекса в Балаклаве.

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