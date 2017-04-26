Николас Кейдж сломал ногу на съемках фильма «211»

София, , 07:48 — REGNUM Актер Николас Кейдж сломал ногу во время съемок фильма в Болгарии, сообщает газета «Марица».

Он получил травму во время выполнения одного из трюков на съемках фильма «211». Съемки проходили в киноцентре «Бояна» в г. София.

После происшествия Кейджа доставили в клинику Военно-медицинской академии, которая располагается там же, в столице. Выяснилось, что актеру требуется операция.

Личный лечащий врач Николаса Кейджа посоветовал съемочной группе не проводить операцию на месте, а переправить его в Лос-Анджелес.

В данное время актер направился в США.

Ранее СМИ сообщали, что Николас Кейдж собирается сняться в картине «211», режиссером и сценаристов которой является Йорк Шаклтон. В фильме актер играет полицейского. Переговорный код «211» для полиции означает, что происходит ограбление банка, его и будет пытаться сорвать персонаж Николаса Кейджа. Фильм снимает студия Nu Boyana Studios, принадлежащая Авэ Лернеру.