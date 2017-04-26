Среда, 26 Апреля 2017 года
03:45:04 МСК

КНР и Мадагаскар отметили 45-летие дипломатических отношений фотовыставкой

Культура

Китай считает культурные и образовательные обмены с Мадагаскаром приоритетом двусторонних отношений

Антананариву, 26 апреля 2017, 03:07 — REGNUM  Китайское посольство на Мадагаскаре организовало фотовыставку в Университете Антананариву в честь празднования 45-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и Мадагаскаром.

«На выставке представлены 60 фотографий, демонстрирующих сотрудничество между двумя странами в области образования, здравоохранения, культуры, экономики и прочих, — заявил посол КНР на Мадагаскаре Ян Сяожун во время фотовернисажа. — С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Мадагаскаром в 1972 году, двусторонние отношения стремительно и очень существенно продвинулись во всех сферах».

Однако, в большей степени посол подчеркнул важность образования, как базового элемента сотрудничества двух стран.

«Сотрудничество в сфере образования может помочь улучшить взаимное понимание, поскольку Китай и Мадагаскар разделены обширными географическими пространствами», — добавил Ян.

Со своей стороны, генеральный директор Министерства высшего образования и научных исследований Мадагаскара Бланчард Рандрианамбинина заявил, что изучение китайского языка и культуры стало неотъемлемой частью для страны, а Институты Конфуция в городах Антананариву и Тоамасина играют ощутимую роль в культурном обмене между Мадагаскаром и Китаем.

Читайте также: Си Цзиньпин: «Китайская мечта» и «африканская мечта» имеют много общего

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и ЮАР создадут совместные технопарки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
26.04.17
ПМР: «Приднестровские» инициативы Додона — «пыль в глаза и популизм»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
26.04.17
США против КНДР: почему не применяется проверенная «мягкая сила»?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
«Гринпис» на Севере: угрозы санкций и немножко защиты природы
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Людмила ЛисКуда заводит свобода, или Остепенившийся революционер
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
26.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.04.17
Владимир Добрынин Герника: трагедия, ставшая торговой маркой
ГерникаИспания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
26.04.17
Виталий АрхиреевГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
МоскваРоссия ЭРА-ГЛОНАСС Техника
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
Ариф АсалыоглуКурдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
ещё главное