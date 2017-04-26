КНР и Мадагаскар отметили 45-летие дипломатических отношений фотовыставкой

Антананариву, , 03:07 — REGNUM Китайское посольство на Мадагаскаре организовало фотовыставку в Университете Антананариву в честь празднования 45-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и Мадагаскаром.

«На выставке представлены 60 фотографий, демонстрирующих сотрудничество между двумя странами в области образования, здравоохранения, культуры, экономики и прочих, — заявил посол КНР на Мадагаскаре Ян Сяожун во время фотовернисажа. — С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Мадагаскаром в 1972 году, двусторонние отношения стремительно и очень существенно продвинулись во всех сферах».

Однако, в большей степени посол подчеркнул важность образования, как базового элемента сотрудничества двух стран.

«Сотрудничество в сфере образования может помочь улучшить взаимное понимание, поскольку Китай и Мадагаскар разделены обширными географическими пространствами», — добавил Ян.

Со своей стороны, генеральный директор Министерства высшего образования и научных исследований Мадагаскара Бланчард Рандрианамбинина заявил, что изучение китайского языка и культуры стало неотъемлемой частью для страны, а Институты Конфуция в городах Антананариву и Тоамасина играют ощутимую роль в культурном обмене между Мадагаскаром и Китаем.

Читайте также: Си Цзиньпин: «Китайская мечта» и «африканская мечта» имеют много общего

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и ЮАР создадут совместные технопарки