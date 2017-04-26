Названа дата выхода девятого эпизода «Звёздных войн»

Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Компании The Walt Disney Company и Lucasfilm утвердили дату выхода девятого эпизода саги «Звёздные войны». Об этом сообщается на официальном сайте фильма.

«Звездные войны: Эпизод IX» выйдет 24 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что режиссёром картины станет Колин Треворроу. Фильм станет заключительным в третьей трилогии «Звездных войн».

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее на официальном YouTube-канале Star Wars был опубликован тизер к фильму «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последний джедай».

Ожидается, что восьмой эпизод саги выйдет в декабре 2017 года.

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