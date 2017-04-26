Названа дата выхода девятого эпизода «Звёздных войн»
Выпуск заключительного эпизода третьей трилогии «Звездных войн» намечен на май 2019 года
Вашингтон, 26 апреля 2017, 01:45 — REGNUM Компании The Walt Disney Company и Lucasfilm утвердили дату выхода девятого эпизода саги «Звёздные войны». Об этом сообщается на официальном сайте фильма.«Звездные войны: Эпизод IX» выйдет 24 мая 2019 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что режиссёром картины станет Колин Треворроу. Фильм станет заключительным в третьей трилогии «Звездных войн».
Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее на официальном YouTube-канале Star Wars был опубликован тизер к фильму «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последний джедай».
Ожидается, что восьмой эпизод саги выйдет в декабре 2017 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый проморолик фильма «Звездные войны: Последние джедаи»
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.