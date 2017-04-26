Ушла из жизни военный пистаель Елена Рженвская

Москва, , 23:20 — REGNUM На 98-м году жизни скончалась военный писатель, мастер военной прозы Елена Ржевская. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила на своей странице в Facebook её внучка, переводчица Любовь Сумм.

Причина смерти писательницы не уточняется.

Ржевская широко известна в России и за рубежом благодаря книге «Берлин, май 1945», в которой описана история последних дней Адольфа Гитлера. Также широко известны её повести «Была война», «Февраль — кривые дороги», «Ближние подступы» и другие.

Ржевская была награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и прочими наградами.