С сединою на висках: фронтовые бои на большом экране

Москва, , 09:00 — REGNUM Ко Дню Победы проект «Иноекино» устраивает показ старых фильмов о Великой Отечественной войне. Всеми любимые картины «Они сражались за Родину» (8 мая в 16.00) и «Баллада о солдате» (9 мая в 13.00) будут показаны на больших экранах Москвы (кинотеатр «Формула Кино Горизонт») и Санкт-Петербурга (кинотеатр «Аврора»). Фильмы отреставрированы специалистами киноконцерна «Мосфильм».

Основатель проекта «Иноекино» Алексей Бажин рассказал корреспонденту ИА REGNUM : «В прошлом году на 9 мая мы показывали «Летят журавли» Калатозова. Великий фильм. И публика на большом экране приняла прекрасно. Со слезами выходили из зала. Мне кажется, что показывать именно на большом экране советские военные ленты нужно и важно, потому что усиливается эмоциональное воздействие художественных достоинств этих фильмов. А достоинств у них, как известно, очень много. В этот раз мы решили продолжить традицию и покажем еще два великих военных фильма. Уверен, что дедушки и бабушки снова приведут своих внуков посмотреть на то, как раньше снимали кино про войну. Это будет очень полезный опыт».

В 1974 году Правительством СССР было принято решение создать масштабный фильм о Великой Отечественной войне к тридцатилетию Победы. О том, кто станет режиссером будущей картины, знали заранее. Такое ответственное дело могли поручить лишь Сергею Бондарчуку. В основу картины должен был лечь роман Андрея Гречко «Битва за Кавказ». Однако Бондарчук, не повинуясь «настоятельной рекомендации» Правительства, приступил к съёмкам фильма по роману Шолохова «Они сражались за Родину». Решение Сергея Бондарчука вызвало бурю гнева генералитета, однако режиссер решил и дальше идти против течения.

Премьера фильма состоялась в 1975 году. За этот год картину посмотрели более 40 млн человек. По опросу журнала «Советский экран» лента была признана лучшей в 1976 году, а Василий Шукшин — лучшим актером. Фильм повествует об одном из самых трагических периодов войны — июле 1942 года — светские войска отступают от Дона к Волге, у них за спиной еще есть земля — за спиной Сталинград. Фрагменты повседневной жизни органично переплетаются в картине с батальными сценами, а характеры героев настолько тонко проработаны, что невольно погружают в атмосферу происходящего в кадре.

Как и во время съемок «Судьбы человека», режиссер постоянно советовался с Шолоховым. Писатель настоял на том, что все в фильме должно быть невероятно правдиво. Поэтому локацией для съемок было выбрано место в 150 км от (уже переименованного) Волгограда, где проходили реальные бои. Точность выбора места съёмок помогала актерам влиться лучше в роль и прочувствовать события, которые происходили здесь несколько десятилетий назад. С этой же целью Бондарчук обязал актеров носить военную форму постоянно, а не только на съёмочной площадке.

Для Василия Шукшина, сыгравшего роль Лопахина, фильм стал последним в карьере. Актер умер под конец съёмок. Последние три сцены с его участием доснимали уже в павильоне «Мосфильма» с помощью дублера Юрия Соловьева. Снимали актера со спины, поэтому подмену зритель не заметил. С подбором похожего голоса было сложнее, однако режиссеру повезло: голос актера и мастера дубляжа Игоря Ефимова подошел как нельзя лучше.

Юрий Никулин, исполнивший роль рядового Некрасова, поначалу сомневался, стоит ли ему сниматься в фильме. Финальным аргументом стали слова Сергея Бондарчука, что картина снимается к 30-летию Победы и сняться в фильме — их долг как бывших фронтовиков. Помимо Никулина и Бондарчука, среди актеров, прошедших войну — Иван Лапиков, исполнивший роль старшины Поприщенко.

«Баллада о солдате» и «Они сражались за Родину», как многие советские фильмы, сегодня смотрятся по-особому, — прокомментировал историк кино и драматург Валерий Рокотов. — Они так же, как и в советские времена, рвут душу. Но к сопереживанию экранным героям добавляется острое осознание утраты уникального кинематографа, большого искусства, которое создавали большие люди. Конечно, ничего подобного ни сегодня, ни в перспективе создано не будет, потому что той страны, где существовал культ лучшего в человеке, нет, а та, что есть, к гражданской святости, увы, не адресуется.

Это кино, которое предъявляет человечность как великую ценность и показывает драму человечности. В «Они сражались за Родину» показана именно советская воинская часть, где среди солдат и командиров отношения братские. Конечно, в реальности было всякое. Но искусство искало, находило и культивировало братство, сердечность, отзывчивость. Мы видим святое воинство, тяжело переживающее своё отступление и уже со злостью вгрызающееся в землю на берегах Дона. В «Балладе о солдате» парень с чистой душой, ровесник новой великой страны, ею воспитанный, спешит домой, чтобы обнять мать, с которой так и не попрощался. Его задерживают в пути не только бомбёжка и хаос военного времени. Его задерживает отзывчивость. Оба фильма изображают не только реальных героев, но и лики воюющей и побеждающей человечности».

Фильм «Баллада о солдате» Григория Чухрая также повествует о событиях 1942 года. Молодому солдату Алёше Скворцову выпадает возможность после тяжелого боя пожить несколько дней мирной жизнью и увидеть маму. Со словами «Я вернусь, мама» герой вновь уходит на фронт. Но на этот раз навсегда.

Сценарист Валентин Ежов, как и Чухрай, окончил ВГИК и прошел войну. В лице Ежова режиссер сразу нашел единомышленника и предложил работу над фильмом. В дальнейшем «Мосфильм» несколько раз не давал одобрения сценарию будущего фильма. Тем не менее, «Баллада о солдате» — единственная отечественная картина, удостоенная номинации на премию «Оскар» за лучший сценарий.

Для Владимира Ивашова, исполнившего роль Алёши, это была первая серьезная работа в кино. Фильм принес тогда еще студенту ВГИКа не только всесоюзную, но и всемирную славу. Американская пресса восхищалась актером и уровнем образования института. Роль Скворцова оставила такой неизгладимый след на душе актера, что даже своего первенца он назвал Алёшей.

Несмотря на то, что события картины происходят в 1942, герои носят погоны, которые были введены в советской армии лишь в 1943 году. На такой ход Григорий Чухрай пошел сознательно. Режиссер рассчитывал, что картину будут смотреть иностранные зрители. А так как советского солдата-освободителя они увидели именно в обновленной форме, Чухрай посчитал, что такой образ будет более узнаваемым.

Как и на родине, за рубежом картина имела колоссальный успех. Авторитетные издания печатали на обложках постеры «Баллады о солдате» и публиковали массу материалов, посвященных ленте и ее создателям. Среди известных личностей, связанных с кинематографом и оказавшихся под впечатлением от фильма, Пьер Паоло Пазолини и Лайза Минелли.

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