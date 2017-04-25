В Костроме может появиться памятник Павлу Первому

Кострома, , 15:59 — REGNUM Вице-предводитель Костромского дворянского собрания Сергей Виноградов обратился к властям города с предложением установить в Костроме памятник императору Павлу Первому. Депутатская комиссия по местному самоуправлению уже рассмотрела обращение.

В своем обращении к руководству города, местные потомки дворян отметили, что «Памятник императору Павлу Первому не только внесет свой вклад в дальнейшее благоустройство города, а также повысит привлекательность Костромы у туристов, но и послужит дальнейшему сохранению культурно-исторического наследия земли костромской».

Окончательное решение пока не принято. Инициаторы обещают взять расходы на себя, однако главный архитектор города, а также городская комиссия по переименования пока своего мнения не озвучили.

Статуя может быть установлена в центральной части города — на пересечении улицы Сенной и проспекта Мира.

Справка ИА REGNUM.

Сам Павел Первый в Костроме ни разу не был. История города связана с его матерью — Екатериной Второй, которая побывала в городе 15 мая 1767 года.

Российский историк Василий Ключевский описывал визит императрицы так: «Екатерина писала с дороги, что даже «иноплеменников», т. е. дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошибали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали, а в Костроме граф Чернышев весь парадный обед проплакал, растроганный «благочинным и ласковым обхождением» местного дворянства».

С ее визитом в город связана одна из наиболее известных городских легенд, рассказывающей о том, что именно Екатерина Вторая определила схему градостроительства города, положив на стол свой веер. С тех пор центральная часть Костромы имеет лучевую (веерную) планировку.