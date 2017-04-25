Сергей Безруков заступился за региональных артистов

Омск, , 15:27 — REGNUM Сергей Безруков предложил упростить процедуру получения звания заслуженного артиста, это он сделал на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет», который проходит в Омске, сообщает «ОмскИнформ».

Актер считает, что для людей в регионах, не имеющих больших зарплат, важным является вопрос получения звания артиста. Поскольку, в отличие от московских коллег, они практически не имеют возможности сниматься в кино.

«Здесь есть люди, которые посвятили всю жизнь театру, не имеют больших зарплат. Грамоту дали — уже здорово», — сказал Сергей Безруков.

Он сообщил, что сегодня для того, чтобы человек получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, должно пройти 20 лет.

«Да уберите эти 20 лет. Если есть возможность — уменьшите возрастной ценз и для регионов увеличьте количество званий», — заявил актер.

Кроме этого, актер обратил внимание на то, что сегодня необходимо увеличивать размер финансирования гастролей со стороны государства. Безруков считает, что гастрольная деятельность театров и филармоний в регионах очень важна, это, в свою очередь, требует оснащения домов культуры.

Напомним, 25 апреля в Омске проходит форум «Единой России» «Культура — национальный приоритет», в мероприятии должны были принять участие около 700 человек, среди них — деятели искусства и культуры, чиновники, депутаты и представители министерств.