Дмитрий Медведев осадил проявляющих агрессию к не вышедшим произведениям

Омск, , 14:39 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев осадил проявляющих нетерпимость к еще не вышедшим в свет произведениям.

«Вместо принципов, убеждений, уважения к творчеству проявляется агрессия и нетерпимость, которая обращается иногда в преступные деяния или иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — констатировал Медведев.

Он указал на то, что «низкий уровень культуры бьет сразу по всем сторонам жизни общества».

«Они касаются всего спектра нашей жизни, начиная от политики и заканчивая семейными отношениями. Это, естественно, тормозит наше развитие», — заявил Медведев на форуме «Культура — национальный приоритет» партии «Единая Россия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила еще не вышедшую в прокат киноленту «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это «вакханалия демократии». По его словам, невозможно судить о кино, которое еще никто не видел.

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