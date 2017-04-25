В Москве именем Чингиза Айтматова назовут сквер

Москва, , 14:22 — REGNUM Власти Москвы назовут один из скверов в Южном административном округе (ЮАО) именем писателя Чингиза Айтматова. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, именем Айтматова назовут сквер на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.

Автор десятков произведений на русском и киргизском языках, писатель Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Киргизской ССР. По данным ЮНЕСКО, Айтматов — один из самых читаемых авторов современности.

Произведения Айтматова переведены более чем на 176 языков, в 128 странах издано более 100 млн экземпляров.

Айтматов — автор романов «Белый пароход», «Плаха», Белое облако Чингисхана», «Тавро Кассандры» и «Когда падают горы».

Скончался Айтматов 10 июня 2008 года в клинике немецкого Нюрнберга. Он был народным писателем Киргизской ССР, академиком Академии наук Киргизской ССР, лауреатом трех Государственных премий СССР, лауреатом Ленинской премии СССР.