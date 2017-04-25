Universal Pictures снимут новый фильм о Мадонне

Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Фильм о Мадонне под названием «Blond Ambition» планирует снять студия Universal Pictures, сообщает The Hollywood reporter.

Издание пишет, что студия уже выкупила права на сценарий, написанный Элис Холландер. Ранее он попадал в так называемый «черный список» — рейтинг, в котором публикуются наиболее понравившиеся сценарии Голливуда, не получившие своей экранизации.

Картина выйдет в жанре байопик, фильм начнется с событий 1980 года в Нью-Йорке, где Мадонна Луиза Чикконе работала над своим первым альбомом, пытаясь добиться успеха в шоу-бизнесе.

Певица переехали из штата Мичиган в штат Нью-Йорк в 1978 году. После неудачной попытки начать карьеру в рок-группе, она переключилась на поп-музыку и танцы. После того, как её первые танцевальные синглы получили некий успех, она начала работу над первым альбомом.

Песни Holiday, Borderline и Lucky Star с дебютного альбома стали хитами и подготовили почву для её прорывной пластинки Like a Virgin.

Напомним, байопик — это жанр биографического кино, который сочетает в себе документальный и художественный подход.