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Минкульт РФ не станет принимать во внимание заключение по фильму «Матильда»

Культура

Заключение по просьбе Натальи Поклонской эксперты сделали, «не видя фильма»

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г
Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Омск, 25 апреля 2017, 13:09 — REGNUM  Министерство культуры РФ при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда» не будет рассматривать экспертное заключение, выполненное по просьбе депутата Госдумы («Единая Россия») Натальи Поклонской, заявил журналистам первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

По его словам, это заключение эксперты сделали, «не видя фильма». «Что это за заключение, что это за эксперты?» — сказал Аристархов на форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет» в Омске.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя — это «вакханалия демократии». По его словам, невозможно судить о кино, которое еще никто не видел.

Монтаж ленты об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской был завершен 22 апреля. Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театреКроме того, киноленту перемонтируют в сериал из четырех эпизодов, его показ ожидается в 2018 году, когда завершится прокат в кинотеатрах.

Против этого фильма, когда он еще даже не был снят до конца, выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что «Матильда» оскорбляет чувства верующих. Так, Поклонская даже отправила в Генпрокуратуру России результаты экспертизы фильма, сделанной на основе опубликованных трейлеров и сценария.

Эксперты заключили, что «в созданном фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан». Состав экспертной комиссии, давшей заключение, не известен.

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