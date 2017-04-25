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В Ярославле открылся фестиваль «Будущее театральной России»

Культура

Фестивальная неделя открылась спектаклем «Горький. Дно. Высоцкий»

Афиша фестиваля «Будущее театральной России»
Евгений Шувалов © ИА REGNUM
Афиша фестиваля «Будущее театральной России»

Ярославль, 25 апреля 2017, 12:15 — REGNUM  24 апреля в Ярославле в девятый раз открылся фестиваль «Будущее театральной России». На протяжении фестивальной недели свои дипломные работы покажут выпускники 12 театральных вузов со всей России.

С приветствием к участникам фестиваля выступили заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдита Исаакян, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, директор Департамента культуры Правительства Ярославской области Мария Васильева, ректор Ярославского Государственного Театрального Института Сергей Куценко, директор Российсого государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Юрий Итин.

«Радостно, что находятся люди, которые уже в девятый раз проводят фестиваль. Будем надеется, что эта традиция станет постоянной, и всегда фестиваль «Будущее театральной России» будет проходить в Ярославле. Я — беспробудный оптимист, я верю в светлое будущее театральной России», — заявил Игорь Золотовицкий.

После церемонии торжественного открытия зрители увидели первый спектакль фестиваля — «Горький. Дно. Высоцкий», представленный студентами актерского факультета Школы-студии МХАТ. В этом спектакле сюжет классическом пьесы Максима Горького «На дне» дополняется песнями Владимира Высоцкого.

Фестиваль «Будущее театральной России» будет проходить в Ярославле до 30 апреля».

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