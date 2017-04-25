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На Украине декоммунизировали 19 железнодорожных объектов

Культура

Еще планируется переименовать 16 топонимов

Киев, 25 апреля 2017, 11:36 — REGNUM  19 из 35 железнодорожных станций, раздельных и остановочных пунктов было декоммунизировано на Украине, передает УНН со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в 2016 году были переименованы 7 объектов:

  • Артемовск И в Бахмут;
  • Артемовск ИИ в Бахмут И;
  • Кузнецовск в Вараш;
  • Октябрьская в Бойкивску;
  • Пионерская в Воркслу;
  • Харьков-Червонозаводский в Харьков-Грузовой;
  • Совнаркомивська в Люботин-Западный.

Еще 12 объектов были переименованы за январь-апрель 2017 года:

  • Кировоград в Кропивницкий;
  • Цюрупинск в Алешки;
  • Красноармейск в Покровск;
  • Красный Лиман в Лиман;
  • Щорс в Сновск;
  • Баглий в Запорожье-Каменское;
  • Брагиновка в Петропавловку;
  • Железнякова в Ерастивку;
  • Елизарово в Обильную;
  • Днепродзержинск в Каменское;
  • Днепродзержинск-Левобережный в Каменское-Левобережное;
  • Днепродзержинск-Пассажирский в Каменское-Пассажирское.

Еще три объекта планируется декоммунизировать в ближайшее время.

Напомним, декоммунизация на Украине была инициирована председателем Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем, убежденным сторонником ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вятрович внес в Верховную раду в 2014 году «декоммунизационный пакет законов» из четырех законопроектов. В результате на Украине стали запрещать не только советские, но и любые другие, хоть как-то связанные с Россией топонимы, например, была запрещена улица Льва Толстого.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве готовятся «декоммунизировать» Льва Толстого

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