На Украине декоммунизировали 19 железнодорожных объектов

Киев, , 11:36 — REGNUM 19 из 35 железнодорожных станций, раздельных и остановочных пунктов было декоммунизировано на Украине, передает УНН со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.

Артемовск И в Бахмут;

Артемовск ИИ в Бахмут И;

Кузнецовск в Вараш;

Октябрьская в Бойкивску;

Пионерская в Воркслу;

Харьков-Червонозаводский в Харьков-Грузовой;

Совнаркомивська в Люботин-Западный.

Согласно сообщению, в 2016 году были переименованы 7 объектов:

Еще 12 объектов были переименованы за январь-апрель 2017 года:

Кировоград в Кропивницкий;

Цюрупинск в Алешки;

Красноармейск в Покровск;

Красный Лиман в Лиман;

Щорс в Сновск;

Баглий в Запорожье-Каменское;

Брагиновка в Петропавловку;

Железнякова в Ерастивку;

Елизарово в Обильную;

Днепродзержинск в Каменское;

Днепродзержинск-Левобережный в Каменское-Левобережное;

Днепродзержинск-Пассажирский в Каменское-Пассажирское.

Еще три объекта планируется декоммунизировать в ближайшее время.

Напомним, декоммунизация на Украине была инициирована председателем Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем, убежденным сторонником ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вятрович внес в Верховную раду в 2014 году «декоммунизационный пакет законов» из четырех законопроектов. В результате на Украине стали запрещать не только советские, но и любые другие, хоть как-то связанные с Россией топонимы, например, была запрещена улица Льва Толстого.

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