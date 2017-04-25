Опять двойка: в Ингушетии не сдали ЕГЭ по математике 80% учащихся

Магас, , 11:29 — REGNUM Выпускники Ингушетии показали низкие результаты по математике во время сдачи ЕГЭ в предварительный период. Провести анализ итогов и сделать выводы глава республики Юнус-Бек Евкров поручил министру образования Юсупу Костоеву.

Как доложил руководитель ведомства, положительный результат получили лишь 20 участников экзамена из 89 человек, принявших в нем участие. Это составило 22,6% от общего числа сдававших ЕГЭ по математике. Снизился и средний балл. Если в 2016 году он составил 23, то на предварительном этапе 2017 году средний балл по республике достиг лишь 22, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе главы региона.

По словам руководителя республики, «если учащийся не может получить средний бал, значит, где-то недорабатывают педагоги». Учителя не боятся ответственности за результаты своих учеников, заявил Евкуров, а должно быть, по его мнению, наоборот.

Отметим, в досрочном этапе ЕГЭ по русскому языку приняли участие 290 выпускников. Их результаты оказались лучше, чем по математике. Так, средний балл по республике вырос до 39, в то время как в 2016 году он составил 30 баллов.

Не обошлось во время экзаменов и без нарушений. Как и прежде, их допустили учащиеся, позволившие себе пользоваться телефонами и шпаргалками.

Также по теме: Глава Ингушетии попробовал сдать ЕГЭ по русскому языку

На сдачу досрочного ЕГЭ-2017 записались около тысячи выпускников Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, всего на сдачу досрочного ЕГЭ в Ингушетии записались около 1000 учащихся. В основном это были выпускники прошлых лет — 762 человека. Три учащихся были выпускниками текущего учебного года. Также в числе сдающих ЕГЭ досрочно 176 человек, не завершивших свое образование в прошлом, 19 выпускников среднего профессионального образования и 13 — лица с ограниченными возможностями здоровья.