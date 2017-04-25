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Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро снимут фильм

Культура

В основу картины ляжет документальный роман о загадочных убийствах в США индейцев в 20-е годы XX века

Леонардо Ди Каприо
Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США
Леонардо Ди Каприо

Лос-Анджелес, США, 25 апреля 2017, 10:35 — REGNUM  Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро собираются снять фильм по документальному роману Дэвида Гранна, сообщает Maxim.

В основу картины ляжет книга Дэвида Гранна «Убийцы Цветочной Луны: Убийства осейджи и рождение ФБР» (The Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI).

В ней описываются события 20-х годов XX века происходившие в штате Оклахома. Индейское племя Осейджи сильно разбогатело после того, как на принадлежащей им земле нашли нефть.

Но вскоре членов племени начали убивать, после того, как были убиты более чем два десятка человек, делом занялось ФБР.

Но даже Федеральное Бюро не смогло расследовать данное преступления, в итоге глава ведомства Джон Эдгар Гувер попросил помочь техасского рейнджера Тома Уайта. Тот сколотил команду из индейцев, которые действовали под прикрытием.

В 2016 году на экраны вышел фильм «Затерянный город Z», в основу которого также легла книга Дэвида Гранна.

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