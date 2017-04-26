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В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли

Культура

О фильме «Последствия» режиссёра Эллиотта Лестера

Последствия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Последствия

Москва, 26 апреля 2017, 03:03 — REGNUM  Снятый американским режиссером Эллиоттом Лестером фильм «Последствия» вспоминает произошедшую в действительности историю — столкновение двух самолетов над Швейцарией и убийстве диспетчера россиянином Калоевым, который потерял в этой катастрофе жену, дочь и сына. О том, как по-разному можно преподносить одно и то же событие и какие непохожие выводы из него делать, рассуждает кинокритик и постоянный автор ИА REGNUM Алексей Юсев.

Главный герой фильма, Роман Мельник (в исполнении Арнольда Шварценеггера) — российский иммигрант, живущий в США. Потеряв в авиакатастрофе семью, он ищет виновника трагедии. Но виновник — диспетчер — по сути, уже достаточно наказан самой жизнью. После случившегося от него ушла семья, а ненависть окружающих заставила его сменить имя и работу. Он страдает — если не так же, как Мельник, то, во всяком случае, не как реальный диспетчер, который не демонстрировал признаков раскаяния, считая, что оно будет означать признание вины (так говорил Калоев). Выходит, что виновник трагедии и его жертва одинаково мучаются, но жертва все-таки решает взять на себя функцию вершителя судеб.

Реальный прототип принес извинения родственникам убитого, но в традиционном смысле слова не покаялся. В фильме же такое покаяние происходит. Что особенно хорошо сопрягается с поведением сына убитого, который отказался мстить за отца, сказав Мельнику: «Мы по-разному воспитаны». Вот такими дикарями оказываются наши соотечественники на фоне самой гуманной и справедливой нации в мире.

Подробнее о фильме узнайте из статьи: Герой-убийца: «Последствия» для россиян

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