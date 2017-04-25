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Российскому актеру Сафонову запрещен въезд на Украину

Культура

Сотрудники таможни обращались с ним «предельно корректно и даже где-то трогательно»

Москва, 25 апреля 2017, 09:50 — REGNUM  Российский актер театра и кино Кирилл Сафонов больше не сможет посещать Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо», — написал артист, находясь в зале ожидания в аэропорту Одессы.

Позже в комментариях к записи Сафонов отметил, что сотрудники таможни обращались с ним «предельно корректно и даже где-то трогательно». Артист также пояснил, что весной 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией, был на полуострове на съемках. Позже он приезжал в регион для «досъёмки проекта».

Кирилл Сафонов снимается в российских и израильских картинах. Он участвовал в таких сериалах, как «Хорошие руки», «Дурная кровь», «Журов», «Краткий курс счастливой жизни», «Эти глаза напротив».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля въехать на территорию Украины не смогла российская певица Лолита Милявская, которая хотела навестить заболевшую дочь. По словам певицы, причиной запрета въезда в страну стало посещение ею Крыма в 2015 году.

Ранее Киев запретил въезд на Украину и другим российским артистам, в их числе певицы Юлия Самойлова, Кристина Си, артистка Елена Воробей, актер Максим Самарский, певец Шура (Александр Медведев), а также журналист и кинорежиссер Ашот Джазоян.

Читайте также: Воробей о запрете на въезд на Украину: «Очень жаль киевлян»

Читайте ранее в этом сюжете: Певицу Лолиту Милявскую не пустили к больной дочери на Украину

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