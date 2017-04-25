В Калужской области создадут сообщество преподавателей ОПК

Калуга, , 09:24 — REGNUM Региональную сеть профессионального сообщества преподавателей основ православной культуры планируют создать в Калужской области. По мнению Калужской митрополии, данное объединение позволит координировать работу школьных педагогов, обмениваться опытом и получать оперативные консультации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень важно, чтобы преподавание основ православной культуры не проходило формально. Каждый педагог должен хорошо знать свой предмет», — заявил на заседании координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при областном правительстве митрополит Калужский и Боровский Климент.

На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия государства, церкви, семьи и общества в обеспечении духовной и информационной безопасности детей и молодежи. Заявлено, что в 2016—2017 учебном году количество школьников калужской области, выбравших для изучения «Основы православной культуры», увеличилось до 79,6%.

Напомним, изучение православной культуры как отдельного предмета по выбору осуществляется в Калужской области с 2008 года. В настоящее время «основы» посещают порядка 40 тысяч школьников. Около 800 педагогов, преподающих предмет, прошли курсы повышения квалификации.