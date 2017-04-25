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В Китае снимут фильм про легендарную игру Contra

Культура

В японской версии игры 1987 года прототипами героев стали Арнольд Шварцнеггер и Сильвестр Сталонне

Скриншот из игры «Contra», NES
Иллюстрация: Konami, 1988 г
Скриншот из игры «Contra», NES

Пекин, 25 апреля 2017, 07:31 — REGNUM  Классическая игра Contra от Konami 1989 года выпуска получит свою экранизацию в Китае, сообщает портал China Film Insider.

Один из трех сценариев компаний Beijing Starlit Movie и TV Culture был утвержден Китайским кинематографическим бюро.

В основу фильма ляжет сюжет игры, но место действия поменяется на остров в Южно-Китайском море, также, согласно официальному описанию, в фильм будут добавлены китайские персонажи.

«В 1988 году огромный метеорит упал на необитаемом острове в Южно-Китайском море. Чэнь Цян и Ли Чжиюн занимаются расследованием, но ничего не находят. 29 лет спустя коммандос Билла и Лэнса отправляют на боевую миссию, чтобы нейтрализовать злобную организацию «Красный Сокол». В итоге, они сталкиваются с другим врагом», — говорится в официальном описании, опубликованном китайским СМИ.

Впервые игра появилась на автоматах в 1987 году, в американской версии Билл Ризер (Безумный пес) и Лэнс Бин (Скорпион) сражались с инопланетной угрозой на неизвестном острове в Южной Америке.

В японской версии мускулистые коммандос, прототипами которых стали Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, боролись в 2633 году с террористической организацией «Красный сокол» на вымышленном архипелаге около Новой Зеландии.

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Кинематограф
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