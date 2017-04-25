Элтон Джон попал в реанимацию после выступлений в Южной Америке
Музыкант был доставлен в больницу с «редкой вирусной инфекцией»
Лондон, 25 апреля 2017, 02:07 — REGNUM Известный британский певец Элтон Джон попал в реанимацию из-за инфекции, которую он получил во время выступлений в Южной Америке, передаёт NBC.По информации телеканала, музыкант был доставлен в больницу с «редкой вирусной инфекцией». Точное название заболевания при этом не называется.
Сообщается, что Элтон Джон провёл в реанимации два дня, после чего остаётся под наблюдением врачей. В настоящее время состояние его здоровья улучшается.
Из-за болезни музыкант был вынужден отменить ряд запланированных концертов в США.
Как передавало ИА REGNUM, 25 марта Элтон Джон отметил своё 70-летие. К юбилею музыканта приурочен его мировой тур «Wonderful Crazy Night Tour», финальный концерт в рамках которого должен состояться 14 декабря 2017 года на сцене Crocus City Hall в Москве.
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