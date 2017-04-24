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Сокровища и смыслы Великого Шелкового пути в Москве

Культура

Выставка

© Лидия Рыженко

Москва, 24 апреля 2017, 22:50 — REGNUM  Глядя на невероятное изобилие ювелирных украшений в витринах и буйство цвета, чувствуешь себя незваным гостем в покоях кого-то из героинь сказок «1001 ночи». Серебро и сердолики, лазурит, кораллы и перламутр, золочение и чернение, завитки «райских» растений и причудливые животные, воплощенные в металле и цветном стекле, — все это части экспозиции двух выставок, объединенных идеей культур Великого Шелкового пути, которые открылись в Библиотеке им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО в Москве. Главная идея выставок, по словам директора библиотеки и генерального продюсера проекта Сергея Куприянова, «показать, что для искусства и знания нет границ, ведь помимо драгоценностей и благовоний, шелка и пряностей караваны Шелкового пути везли из Китая на запад через страны Средней Азии новые технологии и философские идеи, тексты мыслителей и эталоны искусства».

Многомерность, изобилие пластов смысла всегда притягивали неравнодушного русского человека к Востоку. Многое зависит от того, как подойти к предмету, найденному на бесконечных базарах Ирана, Афганистана, Туркмении или Узбекистана: для кого-то приобретенный «сувенир» — это красивая вещица из серебра с полудрагоценными камнями, а для кого-то — оберег невесты с вложенным в нее текстом молитвы. Красивые «птицы» могут оказаться изображениями феникса, символизирующего собой бессмертие, а цветы — деревьями рая. На востоке все зависит от того, с какой стороны посмотреть, что знать и от того, есть ли у вас знающий проводник в глубину смыслов культуры. Скрытых смыслов в памятниках, представленных в экспозиции «Сокровища Шелкового пути» — предостаточно, разгадывать их — чрезвычайно интересно.

Елена Лисовская и Александр Емельянов, которые выступили кураторами проекта, многие годы путешествуют по странам Азии и Африки, не просто разыскивая исключительные произведения искусства, но и занимаются серьезными исследованиями мировоззренческих парадигм востока, обрядовой культурой отдельных народов, технологями местных ювелиров и ткачей. Зачастую приходилось приложить значительные усилия, чтобы попасть в районы, закрытые для европейских путешественников. Собранные исключительные коллекции хорошо известны в России и за рубежом, а полученные знания воплощаются в творчестве: Елена многие годы занимается моделированием восточного костюма, а Александр — живописью и горячей эмалью. Работы Александра, вошедшие в специальный раздел проекта «Солнце Востока», очень органично дополняют подлинные произведения мелкой пластики Азии и раскрывают удивительное пространство городов, аулов, базаров и площадей далеких стран увиденное глазами русского путешественника, любопытного, доброжелательного и искреннего.

Об особенной глубине русского взгляда на Восток на открытии выставок говорила научный консультант проектов — с.н.с. Отдела Востока Государственного Эрмитажа М.Л. Меньшикова, подчеркивая особенную историю российской школы востоковедения и то, как любимы были восточные товары и произведения искусства при императорском дворе. Абсолютной сенсацией открытия стала демонстрация подлинной китайской завесы «Праздника фонарей», созданной в конце XVIII века. Богато расшитое, шелковое полотнище глубокого синего цвета украшено символами благопожелания и долголетия и впервые демонстрируется широкой публике.

«Выставка призвана не только по-новому показать всю изысканность, казалось бы, хорошо нам знакомых культур Средней Азии, но и включить в научный оборот многие памятники из частных собраний, которые до этого никогда не видела публика, — отмечает Сергей Куприянов. — Авторская концепция «Объект в библиотеке», которую мы реализуем в «Волошинке» вот уже пять лет, предполагает, что посетитель придет к нам на выставку и обязательно захочет узнать больше, взяв книгу и став читателем. Практика показала, что эта идея чрезвычайно успешна и позволяет вернуть библиотеке статус не просто популярного, но еще и любимого горожанами места».

Важно, что об интересных культурных инициативах «Волошинки», большая часть которых, как и выставка «Сокровища Шелкового пути», — некоммерческая, в Москве говорят часто. Совсем недавно в Зале Востока Библиотеки воцарилась музейная копия бюста египетской царицы Нефертити, посмотреть на которую выстраивались очереди желающих, а читальный зал — это пространство, где стоят подлинные образы Будды, из дерева и бронзы, переносящие из Москвы в далекий мир Бирмы и Тибета. Не об этом ли мечтал Максимилиан Волошин, имя которого носит библиотека, когда собирал у себя в коктебельском доме древности и писал, что от русского любознательного взгляда ничто не скроется, а главный путь русского человека в его духовных поисках устремлен именно на Восток?

regnum author Андрей Зарубин
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