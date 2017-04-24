Московский детский хор «Веснянка» занял 1 место на конкурсе в Таллине
Впервые за всю историю конкурса победил детский хор из России
Москва, 24 апреля 2017, 22:43 — REGNUM Московский Образцовый коллектив Детская Хоровая Студия «Веснянка» одержал победуна Международном конкурсе в Таллине, который закончился 23 апреля. Хор «Веснянка» занял первое место в категории детских коллективов и единственныйиз них получил право на участие в концерте Гран-при (всего 6 хоров из всех 8 категорий).В конкурсе приняли участие более 30 хоров из Европы, более 1000 хористов разных возрастов, международное жюри. Впервыеза всю историю конкурса (с 1972 года) детский хор из России занял здесь 1 место.
Детская хоровая студия «Веснянка» создана в 1961 году. С 2000 года художественным руководителем студии является заслуженная артистка России Любовь Викторовна Алдакова.
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