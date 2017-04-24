«Чапаев» научит, как родину любить

Санкт-Петербург, , 22:57 — REGNUM В пятницу, 21 апреля, Петербургский журнал «Сеанс» запустил новый образовательный проект об отечественном кино «Чапаев» (https://chapaev.media). В основу издания был положен структурный принцип «кино и контекст». Портал рассказывает о фильмах в нестандартном ключе: связь ленты и времени, история создания и люди, работавшие над картиной.

«Идея «Чапаева» не родилась спонтанно, — рассказывает шеф-редактор «Сеанса» Василий Степанов. — Журнал «Сеанс» уже давно занимается энциклопедической работой. В начале нулевых вышел семитомник «Новейшая история отечественного кино. 1986−2000», которая подробнейшим образом рассказывает о нашем кино последних пятнадцати лет ХХ века и портретирует множество отечественных деятелей кино: режиссеров, операторов, сценаристов, актеров, организаторов производства и прочих. В дальнейшем проект развивался, расширялся в Интернете как электронная энциклопедия и несколько раз перезапускался. Но сейчас замысел иной. «Чапаев» — это не база данных, а система образовательных курсов, цель которых в будущем дать читателю полное и глубокое представление о нашем кинематографе и его истории, а через кино и об истории нашей страны. Кино и его история для нас своего рода вид оптики, через которую хочется взглянуть на нашу общую историю. По большому счету он может быть интересен и любителям кино, и тем, кто его не очень-то смотрит».

На сайте размещены образовательные курсы, которые делятся на несколько типов: исторические периоды, конкретные личности, фильмы и отдельные феномены. На данный момент проект содержит два курса: «Школьный фильм» и «Маргарита Барская. Амазонка детского кино». Курсы содержат материалы разных жанров, среди которых статьи, фото, интервью, исторические документы и фрагменты хроники. Источниками большей частью становятся бумажные носители, не выложенные в Интернет. Иногда это документы из личных архивов, которые ранее не были введены в широкий оборот.

Спецпроект «Свидетели, участники и потомки» включает в себя видеоинтервью с участниками кинопроцесса, детьми и внуками советских кинематографистов. Также на данный момент готовятся разделы «Летопись» и «Глоссарий».

»Сегодня сделать из запуска сайта событие не такое уж простое дело. А сделать событие из запуска сайта про отечественное кино совсем сложно, — считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков. — Сегодняшнее отечественное кино живет в какой-то странной параллельной прокатной реальности и почти отсутствует как целостный или частичный объект в головах людей. Тем более кино доперестроечное. Сейчас, чтобы смотреть кино из времени, кода мир был черно-белым, нужна смелость. Не каждый справится. А там же еще странные люди без пистолетов в кадре. Но у «Сеанса» событийность удалась. И это прекрасно!

Сама мысль, что где-то будет исчерпывающая, доступная, удобная и профессиональная энциклопедия учебник про «наше» кино, нашу историю очень приятна. Греет. Я попросил коллег размышляющих о кино посмотреть на новый проект «Сеанса» и сказать, что они думают. Никакой цензуры, кроме, собственно, авторской, к текстам не применялось — допущены все мнения. В то же время, мне кажется, что высказываться еще рано — пока все наши предположения скорее проективны, так как основаны на недостаточных данных и экстраполяции с фантазией. «Чапаев» еще не наполнен и на 15 процентов, там нет статьи даже о самом «Чапаеве» (хотя это может быть и концепцией портала), верстка и подбор текстов, вероятно, еще будут доработаны, да и судить о направленности учебного заведения по двум «курсам» может оказаться опасной затеей. Так что просим прощения у читателей за эту авантюру».

Кинокритик и литератор Дмитрий Теткин говорит о новом проекте:

«В России периодически ужасно важно: «Какая же мы страна?», «Какая у нас память?», «Какой контекст важней?». Сейчас ценность архива в некотором смысле становится парадоксально даже выше, чем ценность «актуального» и «модного». Борьба вокруг советского наследия происходит на разных уровнях. Собственно, юридическом (вспомним все «разборки» по поводу авторских прав на коллекции, а зачастую и сами судьбы студий или «музеев и союзов кино»), политическом и идеологическом (как расставлять акценты), наконец, «академическом». Кому принадлежит право «быть экспертом», «истолковывать», «комментировать», «редактировать и составлять»? Где искать деньги для этого? Для рядового любителя кино, вероятно, любая качественная попытка энциклопедии всё-таки большая радость, ибо если он захочет вдруг стать знатоком за вечер, то будет знать, куда обратиться за правильными в этом сезоне ответами».

Так почему «Чапаев»? При открытии проекта среди пользователей Facebook ходило предположение, что всему «виной» Путин, который ранее сообщил на одной из пресс-конференций, что «Чапаев» — его любимый фильм. Однако Любовь Аркус, основатель и главный редактор журнала «Сеанс», объяснила истинную причину возникновения такого названия: хороший друг Аркус, актер и киновед Сергей Добротворский посвятил значительную часть времени исследованию жизни героя гражданской войны. Поэтому редакция «Сеанса» остановила свой выбор на таком коротком и запоминающемся имени для портала.

В то же время историк кино и драматург Валерий Рокотов, считает: «Надо приветствовать любые начинания по популяризации отечественного кино. Открылся сайт — отлично. Назвали его «Чапаев» — превосходно. Главное, чтобы не «Хрусталёв». И чтобы он не превратился в «Хрусталёва» — не стал ресурсом, страстно рекомендуемым «Ельцин-центром». То есть не соединил себя с антисоветизмом и выхолащиванием. «Чапаев» вполне может с этим соединиться. Сайт только начинает. Его рановато критиковать. Пусть разбежится и воспарит, тогда и увидим, куда направляется.

Вот только начал он вполне показательно. Попробуйте найти тексты о фильме «Чапаев» или братьях Васильевых. Результат поиска будет близок к нулю. Похоже, это кино «чапаевцев» не особо интересует. Они могли его представить, как культовое, раз уж к нему адресуются. Но это явно не сущностная адресация. Это пиар. Отсюда и результат. А вот о Германе, Гай Германике — завались. То есть на заборе живое слово написано, а за ним вся эта мертвечина, которую однажды уже вкачали в ядро культуры и получили памятный результат. Если так продолжится, либеральную тусовку можно будет поздравить. Она получит возможность накачивать культуру гнилью за государственный счёт. То есть делать то, к чему расположена. Пока на сайте «Чапаев» чем-то новым и вдохновляющим явно не пахнет. Пока всё пронизано духом застоя, дикостью девяностых и равнодушием последних времён. Многие авторы сайта известны. Это люди почтенные. Но называть их «чапаевцами» не поворачивается язык. Они почти все «хрусталёвцы». Не знаю… Может быть, ещё не поздно переименоваться, чтобы головы не дурить?»

Над содержанием проекта работают эксперты и историки. Среди них историк кино Евгений Марголит, сценарист и режиссер Олег Ковалов, историк и редактор-составитель более ста изданий о кино Владимир Забродин и другие. Среди архивов и музеев, с чьей помощью проект смог увидеть свет, Госфильмофонд, музей «Мосфильма», музей «Ленфильма», Бахрушинский музей, музей МХАТа и Музей кино.

«Когда подробно изучаешь свою генетику, то определенно получаешь шанс лучше понять себя и эволюцию личного потенциала, — делится арт-обозреватель и куратор кинофестивалей Тамара Ларина. — Согласно этой максиме, Интернет-ресурс «Чапаев», посвященный истории отечественного кино, обречен стать эффективным «гормоном роста» для современного поколения российских кинематографистов. Ведь его создатели обещают прослеживать генезис киноэпох и явлений в контексте истории, аккумулировать интересные тематические курсы, публиковать актуальные аналитические и редкие архивные материалы отечественного кинематографа. А значит, появился не просто умный сайт о нашем кино, а качественная платформа для исследования профессиональных архетипов, знание которых необходимо нынешнему кинематографисту, чтобы двигаться вперед. В этой связи можно сказать, что «Чапаев» — совсем не про прошлое, а про сегодня и про завтра. А если кому-то кажется, что порталов о кино и так слишком много, замечу: «Чапаев» — штучный продукт киноведов высшей лиги, к которым в нашей стране относятся авторы и создатели лишь двух изданий: «Искусство кино» и «Сеанс». И лучших мастеров бережного осмысления российского кино, чем пассионарная Любовь Аркус и её сеансовцы, днем с огнем не сыщешь».

Финансовое обеспечение взял на себя Фонд Кино. Как заявил исполнительный директор Фонда Антон Малышев, на разработку портала ушло более 6 млн рублей. «Фонд был привлечен в качестве пожарной команды. Обещания финансирования давались не нами. Министр культуры обратился с просьбой оперативно помочь в решении финансового вопроса, попечительский совет услышал это обращение и принял положительное решение», — сказал Антон Малышев на пресс-конференции ТАСС.

Потоянный автор проекта ИА REGNUM «Ничто не забыто» Дмитрий Буянов также высказал свое мнения о новом портале: «Из детства (пришедшегося на 90-е годы) я вынес два важных для меня впечатления. Руины гигантских заводов — как следы некой древней и могущественной цивилизации (наряду с греческим Парфеноном или храмами майя). И советские фильмы — уже тогда казавшиеся «старыми», но все же определявшие ту «оптику», через которую новое поколение видело мир. Где-то на фоне остались попытки центральных телеканалов объяснить, что показанная в этом «кино из прошлого» жизнь — абсолютный ужас, несвобода и тоталитаризм, который не может нравиться «приличным людям». Пожалуй, это возымело эффект на людей постарше — но все интерпретации казались странными и глубоко вторичными для ребенка, впервые видевшего гудящие заводы, самоотверженных учителей, героических ученых и подвиг Победы. Тогда мы еще мечтали стать милиционерами, пожарными и космонавтами. Сейчас эти «артефакты из прошлого» оказались стыдливо подчищены: вместо руин — пустыри, вместо фильмов — сериалы. Какая-то парадоксальная связь нового поколения, рожденного для современной России, с культурой предков — прервалась.

Проект «Чапаев» потому показался мне чем-то вроде запоздалого гостя из детства. Те же пространные слова, скользящие по поверхности советского кино — и не способные ухватить суть. Надежда, что собирание отрывков и кусочков мыслей (из всех десятилетий — по чуть-чуть) сможет компенсировать отсутствие целостной картины. «Новый взгляд» — вместо понимания и любви. И огромный матрос с «Потемкина», чей взгляд поясняет больше, чем все собранные под ним материалы. Не знаю, выйдут ли авторы «Чапаева» на основную дорогу или заплутают в маленьких тропках. Но если они хоть одного молодого человека побудят включить фильм Эйзенштейна — гений сделает свое дело.

Ведь искусство — это всегда нечто большее, чем его критик».

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