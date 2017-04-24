В Москве погиб актер Казимир Лиске, игравший в сериале «Интерны»

Москва, , 17:37 — REGNUM В Москве погиб актер Казимир Лиске, который снимался в эпизодической роли в сериале «Интерны». Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что Лиске выпал из окна жилого многоквартирного дома в Москве. С тяжелыми травмами актер был доставлен в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Лиске был известен по эпизодической роли в сериале «Интерны». Также он снимался в многосерийных фильмах «Иван Грозный», «Дневник доктора Зайцевой» и кинокартинах «Свадьба по обмену», «Спасение».

Лиске являлся гражданином США. В 2009 году он окончил курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ.

Знакомые артиста в социальных сетях выражают соболезнования в связи с его гибелью.