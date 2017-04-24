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В сохранение псковских памятников культуры вложат 290,5 млн рублей

Культура

Работы на 12 объектах культурного наследия профинансирует федеральный бюджет

Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
Иллюстрация: Gkn.pskov.ru
Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

Псков, 24 апреля 2017, 17:34 — REGNUM  В 2017 году в Псковской области ремонтно-реставрационные работы ожидают 12 объектов культурного наследия. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по охране объектов культурного наследия, общая стоимость работ оценивается в 290,5 млн рублей, они будет профинансированы из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 гг.)» на 2017 год.

В список попали Дом губернатора (здание XIX векека на Октябрьском проспексте в Пскове), Пороховые погреба Псковского Кремля, музей-усадьба С.В.Ковалевской в селе Полибино Великолукского района, церковь Вознесения (деревня Бельское Устье, Порховский район). Противоаварийные и реставрационные работы будут проведены в ансамбле Снетогорского монастыря, а на Земляной крепости в Великих Луках планируется завершить работы, начатые к 850-летию города. Аукцион на реставрацию Дома губернатора уже объявлен — начальная стоимость работ оценивается в 65,8 млн рублей.

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Более 9,5 млн рублей будут направлены на работы по реставрации фресок в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, в сумму более 8,6 млн рублей оценивается контракт на проведение реставрационных и консервативных работ музейной коллекции фрагментов фресок XIV века, снятых во время археологических раскопок со стен храмов Довмонтова города в Пскове.

Заказчиком проведения работ является подведомственное Министерству культуры РФ ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

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Судьба архитектурного наследия
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