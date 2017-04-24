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Финским школьникам шведский язык хотят поменять на русский

Культура

Эксперимент был пролоббирован партией евроскептиков «Истинные финны», сообщают СМИ

Хельсинки, 24 апреля 2017, 17:13 — REGNUM  В Финляндии в рамках эксперимента 2200 школьников будут освобождены от обязательного изучения второго государственного языка страны — шведского. О соответствующем решении финского правительства сообщает национальный телерадиовещатель YLE сегодня, 24 апреля.

Вместо шведского ученики смогут выбрать другой язык, например, русский. По информации издания, эксперимент был пролоббирован партией евроскептиков «Истинные финны». Партия пригрозила остановить реформу профессионального образования, если власти не согласятся отменить обязательное изучение шведского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в граничащих с РФ финских регионах уже давно выступают за изучение русского языка в школах. В 2011 году шесть муниципалитетов Восточной Финляндии — Лаппеенранта, Иматра, Миккели, Савонлинна, Пиексямяки и Тохмаярви ходатайствовали о введении в своих школах на пять лет экспериментального проекта, в рамках которого изучение шведского языка, начиная с 7 класса, было бы заменено изучением русского языка. В феврале 2011 года министерство образования Финляндии отклонило эту заявку.

В 2013 году президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в Технологическом университете Лаппеенранты, заявил о том, что в современной Финляндии знание русского языка востребовано в силу развития туризма и торговли между двумя странами. Вместе с тем, по мнению президента, не следует заменять изучение шведского языка в финских школах. «Финляндия должна общаться во все стороны, на все 360 градусов, также на шведском, который является вторым официальным языком Финляндии и нужен при общении с нашими западными соседями, Швецией и Норвегией. Но не стоит противопоставлять шведский и русский. В наших интересах предлагать молодежи максимум возможностей для успеха», — заявил тогда Ниинистё.

Напомним, с 1809 года после присоединения территорий современной Финляндии к России и до 1917 года русский язык, наряду с финским и шведским, был официальным языком в Финляндии.

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