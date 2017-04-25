Who is мистер Гомер Симпсон?

Вашингтон, , 03:03 — REGNUM 19 апреля 1987 года в США показали первую серию о семье, которая станет популярна во всем мире, — Симпсонов. Этот мультфильм заслужил противоречие отзывы, от восторженных до злопыхательских. Критический взгляд на полюбившийся многим мультсериал — в статье постоянного автора ИА REGNUM Анастасии Громовой.

«Симпсоны» — это мультфильм о простецких американцах, населяющих захолустный (но с ядерной электростанцией) городишко, и об одной, ничем не выделяющейся семье из этого города. Но по мировой популярности этот сериал оставил далеко позади многие яркие и красочные боевики. С одой стороны «Симпсоны» — «гимн простодушию» обычной американской семьи, сталкивающейся с простыми и не очень простыми проблемами. Неунывающие, энергичные, готовые найти выход из любой ситуации, Симпсоны, даже со своим юмором «на грани фола», покоряют сердца телезрителей всего мира. Пожалуй, их незлобливый и не лишенный остроумия шарм заслуживает звания одного из самых эффективных методов продвижения американских ценностей, как их представляют себе простые люди, на планете.

С другой стороны, само производство мультсериалов, начавшись как рассказ о непростой жизни простых людей, на этом не остановилось. За непритязательными Симпсонами последовали сериалы откровенно циничные, злобные или человеконенавистнические поделки вроде одиозных «Счастливых лесных друзей». А сами «Симпсоны» стали своего рода локомотивом, постепенно и с юморком снимающим замки с запретных тем.

Так или иначе, сериал «Симпсоны» стал крупным явлением в массовой культуре, прославившим его создателей и ставшей местом встречи менталитета усредненного обывателя, по большей части юного, с героями и звездами ХХ века. Похоже, что вместе с ХХ веком кончилось и время «Симпсонов», а на смену им пришли другие шутки. Гораздо более мрачные.

Подробности о судьбах и оценках знаменитого мультсериала читайте в статье: Великая американская самокритика, изменившая мир

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