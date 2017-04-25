Вторник, 25 Апреля 2017 года
03:31:20 МСК

Who is мистер Гомер Симпсон?

Культура

«Симпсоны»: 30 лет

Семья Симпсонов
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Семья Симпсонов

Вашингтон, 25 апреля 2017, 03:03 — REGNUM  19 апреля 1987 года в США показали первую серию о семье, которая станет популярна во всем мире, — Симпсонов. Этот мультфильм заслужил противоречие отзывы, от восторженных до злопыхательских. Критический взгляд на полюбившийся многим мультсериал — в статье постоянного автора ИА REGNUM Анастасии Громовой.

«Симпсоны» — это мультфильм о простецких американцах, населяющих захолустный (но с ядерной электростанцией) городишко, и об одной, ничем не выделяющейся семье из этого города. Но по мировой популярности этот сериал оставил далеко позади многие яркие и красочные боевики. С одой стороны «Симпсоны» — «гимн простодушию» обычной американской семьи, сталкивающейся с простыми и не очень простыми проблемами. Неунывающие, энергичные, готовые найти выход из любой ситуации, Симпсоны, даже со своим юмором «на грани фола», покоряют сердца телезрителей всего мира. Пожалуй, их незлобливый и не лишенный остроумия шарм заслуживает звания одного из самых эффективных методов продвижения американских ценностей, как их представляют себе простые люди, на планете.

С другой стороны, само производство мультсериалов, начавшись как рассказ о непростой жизни простых людей, на этом не остановилось. За непритязательными Симпсонами последовали сериалы откровенно циничные, злобные или человеконенавистнические поделки вроде одиозных «Счастливых лесных друзей». А сами «Симпсоны» стали своего рода локомотивом, постепенно и с юморком снимающим замки с запретных тем.

Так или иначе, сериал «Симпсоны» стал крупным явлением в массовой культуре, прославившим его создателей и ставшей местом встречи менталитета усредненного обывателя, по большей части юного, с героями и звездами ХХ века. Похоже, что вместе с ХХ веком кончилось и время «Симпсонов», а на смену им пришли другие шутки. Гораздо более мрачные.

Подробности о судьбах и оценках знаменитого мультсериала читайте в статье: Великая американская самокритика, изменившая мир

Читайте также другие статьи Анастасии Громовой, посвященные взаимоотношениям культуры и общества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Who is мистер Гомер Симпсон?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
Вышла ли Польша на перепутье?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Франсиско Миранда, авантюрист и революционер
КаракасВенесуэла Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.04.17
Леонид НерсисянСердце российского подводного флота: Северодвинск восстанавливает мощь
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
25.04.17
В Дагестане трасса М-29 разблокирована после освобождения дальнобойщиков
МахачкалаРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
25.04.17
Мастер слова и стиля среди нас
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
25.04.17
США сократят финансовую помощь Украине в 2018 году на 69%
ВашингтонСША Украина и США Экономика
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Елена ХаненковаЕвропа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
Санкт-ПетербургРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
ещё главное