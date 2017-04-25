Мастер слова и стиля среди нас

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Культура

О книге Вилли Мельникова «Штурман железнодорожного плавания»

Вилли Мельников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вилли Мельников

Москва, 25 апреля 2017, 01:01 — REGNUM  Вилли Мельникова можно без риска назвать одним из самых заметных и необычных поэтом современности. И если во время полнейшей свободы искусства от любых норм и правил «необычность» стала сомнительным комплиментом, то Вилли Мельников напоминал нам истинные смыслы слов.

Необычность как выражение таланта, слишком многогранного, чтобы уместиться в одном названии поэта, оформляет главную страсть этого человека — глубочайшую любовь к слову. Об этой страсти рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Вилли умел быть необычным — и не ставил это в виде задачи, эдакого пафосного кредо, претенциозность которого сравнима только с его пустотой. Человек, который соединял в себе самые разные умения и знания, был и ученым, и актером, и поэтом, и полиглотом. Он не был «поэтом в душе», он был поэт всей душой, безгранично любящим родной язык и умеющий с ним обращаться. Казалось, слова в его изложении обретают новые грани смысла, а читатель вдруг начинает видеть в привычном непривычно яркие оттенки. Быть мастером такой словесной игры — дорогого стоит.

О стихах Вилли Мельникова и его готовящейся к изданию книге читайте в статье: Чемпион игры в бисер, или Прощание со сталкером-полиглотом

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