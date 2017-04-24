В Ярославской области поставят памятник сыну Александра Невского

Ярославль, , 14:54 — REGNUM В Переславле Ярославской области установят памятник сыну Александра Невского — князю Дмитрию Александровичу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Установка это памятника пройдет в этом году в преддверии празднования 800-летия дня рождения Александра Невского. Бронзовый памятник установят в Летнем саду около Красной площади. Князь будет стоять, держа в одной руке шлем, а другой крестясь.

«Скульптура будет стоять лицом к Спасо-Преображенскому храму, где захоронен Дмитрий Александрович. Рядом с этим храмом стоит памятник Александру Невскому. Памятник будет построен за внебюджетные средства и установлен в этом году», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Скульптуру изваяет заслуженный художник России Александр Рожников. Он раньше делал скульптурную композицию, посвященной фильму «Начало» в поселке Коренево Люберецкого района Подмосковья. Нынешний мэр Переславля Владимир Волков был главой поселения Красково и там он запомнил молодого скульптора.

Сын великого князя Владимирского Александра Ярославича и его жены Александры Дмитрий родился в 1250 году. В 1259 году, после подавления волнений в Новгороде, возникших вследствие появления там ханских переписчиков, Александр Невский поставил на княжение в городе Дмитрия. Затем Дмитрий Александрович удалился в Переяславль-Залесский, где он княжил с 1263 по 1268 год. В 1293 году постригся в монахи и год спустя умер.

«Очень хорошо отношусь к тому, что фигуре, сыгравшую значительную роль с жизни города и страны установят памятник. Но то, что его поставят в историческом центре Переславля без обсуждения со специалистами и общественностью — это плохо. Ставить памятник только потому, что нам его дарят — это неправильно. И то, что его может сделать только знакомый главе города скульптор настораживает», — сказала научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Шадунц.