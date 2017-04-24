Понедельник, 24 Апреля 2017 года
15:25:31 МСК

В Ярославской области поставят памятник сыну Александра Невского

Культура

Памятник Дмитрию Переславскому сделают за внебюджетные средства

Спасо-Преображенский собор в Переславле
Антон Голицын © ИА REGNUM
Спасо-Преображенский собор в Переславле

Ярославль, 24 апреля 2017, 14:54 — REGNUM  В Переславле Ярославской области установят памятник сыну Александра Невского — князю Дмитрию Александровичу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Установка это памятника пройдет в этом году в преддверии празднования 800-летия дня рождения Александра Невского. Бронзовый памятник установят в Летнем саду около Красной площади. Князь будет стоять, держа в одной руке шлем, а другой крестясь.

«Скульптура будет стоять лицом к Спасо-Преображенскому храму, где захоронен Дмитрий Александрович. Рядом с этим храмом стоит памятник Александру Невскому. Памятник будет построен за внебюджетные средства и установлен в этом году», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Скульптуру изваяет заслуженный художник России Александр Рожников. Он раньше делал скульптурную композицию, посвященной фильму «Начало» в поселке Коренево Люберецкого района Подмосковья. Нынешний мэр Переславля Владимир Волков был главой поселения Красково и там он запомнил молодого скульптора.

Сын великого князя Владимирского Александра Ярославича и его жены Александры Дмитрий родился в 1250 году. В 1259 году, после подавления волнений в Новгороде, возникших вследствие появления там ханских переписчиков, Александр Невский поставил на княжение в городе Дмитрия. Затем Дмитрий Александрович удалился в Переяславль-Залесский, где он княжил с 1263 по 1268 год. В 1293 году постригся в монахи и год спустя умер.

«Очень хорошо отношусь к тому, что фигуре, сыгравшую значительную роль с жизни города и страны установят памятник. Но то, что его поставят в историческом центре Переславля без обсуждения со специалистами и общественностью — это плохо. Ставить памятник только потому, что нам его дарят — это неправильно. И то, что его может сделать только знакомый главе города скульптор настораживает», — сказала научный сотрудник Переславского музея-заповедника Елена Шадунц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное