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Скончался бывший гендиректор Новгородского музея Николай Гринёв

Культура

Музею Николай Гринёв отдал 25 лет своей жизни

Великий Новгород, 24 апреля 2017, 12:35 — REGNUM  Бывший генеральный директор Новгородского музея-заповедника Николай Гринёв скончался 23 апреля 2017 года на 70-м году жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея.

«Человек-легенда. Человек, чьё имя неразрывно связано с современной историей Великого Новгорода», — говорится в словах соболезнования.

Из почти полувекового трудового стажа Николай Гринёв отдал музею 25 лет, из которых 19 лет — с 1991 по 2010 годы — его возглавлял. Последние годы он был экспертом музея по изучению и популяризации объектов культурного наследия.

«Он обладал блестящей эрудицией, был великолепным оратором, имел глубокие исторические знания, зарекомендовал себя умелым организатором и грамотным, инициативным администратором. Гринёв пользовался безусловным авторитетом как у коллег-музейщиков, так и у руководителей города, области и страны», — отметили в музее. До 70-летия Николай Гринев не дожил всего полгода.

Благодаря Николаю Гринёву Новгородский музей сохранил статус объединенного музея-заповедника, при нём получил статус федерального, вошел свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Николай Гринёв был инициатором реставрации Грановитой палаты — единственного сохранившегося готического памятника на территории Древней Руси. Под его руководством были открыты наиболее значимые музейные экспозиции в Великом Новгороде, а в области появились Музей Северо-Западного фронта в Старой Руссе, Музей уездного города в Валдае, выставочные залы в Боровичском филиале, мемориальный Дом-музей Н.А. Некрасова в Чудово.

«Вся деятельность Николая Николаевича Гринёва была направлена на развитие и процветание музея-заповедника как одного из ведущих федеральных культурных учреждений, что значительно способствовало всемирному признанию Великого Новгорода. Коллектив музея скорбит о невосполнимой утрате и приносит соболезнования родным и близким Николая Николаевича», — сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Соболезнования родным и близким Николая Гринёва направили также руководители города и области.

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